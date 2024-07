Respawn revient sur les modifications impopulaires du pass de combat d' »Apex Legends »

Oui, il est tout à fait possible d'acquérir le niveau Premium avec la monnaie virtuelle du jeu.

TL;DR Respawn Entertainment rétablit l’option d’achat de pass de combat Apex Legends avec de la monnaie en jeu.

Les passes de combat sont redevenues une source de revenus réussie pour l’industrie du jeu.

Les changements dans le modèle de pass de combat ont entraîné des critiques de la part des joueurs.

Respawn entend les joueurs et fait machine arrière sur le modèle de passe de combat

Après une vague de critiques, Respawn Entertainment a décidé de rétablir l’option d’achat du passe de bataille du célèbre jeu Apex Legends en utilisant la monnaie du jeu, les Apex coins. Cette décision intervient après une approche récemment annoncée du système de récompenses, qui a suscité l’indignation des joueurs.

Une annonce mal accueillie par la communauté

La colère des joueurs provenait du fait qu’ils ne pourraient plus utiliser leur monnaie en jeu pour accéder à une version améliorée du passe de bataille. Les « Apex coins » étant obtenus en jouant, les fans les plus dévoués pouvaient facilement en accumuler suffisamment durant un pass de combat pour payer celui de la saison suivante.

An update on our new Battle Pass: pic.twitter.com/ga8NB8cwFB — Apex Legends (@PlayApex) July 24, 2024

Le retour d’un ancien modèle

Aujourd’hui, Respawn Entertainment propose de réintégrer l’option d’achat du Passe de bataille Premium pour 950 Apex Coins (environ 10 $). Avec 1 300 Apex Coins disponibles à ce niveau, ce segment du pass de combat a en grande partie repris l’ancien modèle.

Nouveautés et maintien de certains aspects de l’annonce initiale

De nouveaux pass de combat seront disponibles au début et à mi-parcours de chaque saison. Apex Legends offrira un pass gratuit avec des avantages minimaux, une version Premium avec plus de récompenses et débloquée par la monnaie du jeu, une version Ultimate pour 10 $ avec tout le contenu Premium, enfin, une version Ultimate+ pour 20 $ donnant accès à tous les héros jouables pour la saison.

L’industrie du jeu a fait du pass de combat une source de revenus privilégiée. Mais il n’est jamais facile pour les studios de convaincre les joueurs d’accepter des changements. C’est pourquoi Respawn a décidé de faire un pas en arrière face aux critiques des joueurs.