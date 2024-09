Respawn Entertainment prépare le dernier chapitre de la série Star Wars Jedi

Le dernier chapitre de la saga Star Wars Jedi est actuellement en développement, marquant la conclusion de l'histoire de Cal Kestis.

Tl;dr La série Star Wars Jedi de Respawn Entertainment va prendre fin.

Electronic Arts a officialisé le nouvel opus de la série Star Wars Jedi.

Aucune autre information sur ce troisième et dernier volet n’a été révélée.

Le prochain jeu Star Wars Jedi sera produit par un nouveau directeur.

Le dernier chapitre de la série Star Wars Jedi

Lors de la conférence Investor Day 2024 d’Electronic Arts, la présidente d’EA Entertainment, Technology & Central Development, Laura Miele, a annoncé que le studio américain Respawn Entertainment travaille sur le dernier chapitre de la série Star Wars Jedi​.

La fin d’une épopée

L’annonce a résonné comme un coup de tonnerre. Respawn Entertainment, développeur de Titanfall et créateur des deux précédents opus de la série Star Wars Jedi, travaille actuellement à l’élaboration de cette conclusion. Les deux précédents jeux ont rencontré un franc succès auprès des fans, totalisant plus de 40 millions de joueurs et générant plus de 5 milliards de dollars de gains nets depuis la sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order en 2019.

Le futur de la série Star Wars Jedi

Les événements des deux précédents jeux ont laissé penser que le voyage de Cal Kestis pourrait prendre un tournant plus sombre dans son dernier chapitre. Un concept qui intéresse Cameron Monaghan, l’acteur incarnant Cal. Ce qui est sûr, c’est que le successeur de Star Wars Jedi: Survivor sera dirigé par un nouveau réalisateur, Stig Asmussen ayant quitté Respawn Entertainment pour créer son propre studio l’année dernière.