Respawn Entertainment perd Stig Asmussen

Stig Asmussen quitte le studio américain Respawn Entertainment à l'origine de Star Wars Jedi : Fallen Order et Star Wars Jedi : Survivor.

Recruté par Respawn Entertainment pour son expertise sur God of War, Stig Asmussen devait être l’homme fort d’une nouvelle adaptation vidéoludique de Star Wars. En presque dix ans, il aura accouché des deux meilleures aventures solo dans l’univers space-opera de Disney. Si l’arc Cal Kestis doit au minimum se terminer avec un troisième opus, l’ancien directeur artistique de Santa Monica Studio préfère partir vers de nouveaux horizons avant la fin de ce dernier.

Video-game director Stig Asmussen, who led efforts to rebuild Electronic Arts’s Star Wars game franchise, is leaving the company https://t.co/NYjWpCDBge

— Bloomberg (@business) September 13, 2023