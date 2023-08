Star Wars: Jedi Survivor va finalement être porté sur PS4 et Xbox One. Espérons que le résultat sera plus abouti que le portage sur PC.

Il y a quelques mois, EA annonçait aux joueurs que Star Wars: Jedi Survivor ne serait disponible que sur les consoles de dernière génération, à savoir les PS5 et Xbox Series X|S. Ceci pour pouvoir tirer avantage des dernières technologies en date proposées par ces consoles. Aujourd’hui, le développeur annonce avoir changé son fusil d’épaule. Comme l’annonce The Verge, pendant la présentation de ses résultats financiers, le studio a expliqué que le titre allait finalement arriver sur les consoles PS4 et Xbox One.

Voilà donc une nouvelle qui devrait grandement plaire aux joueurs qui jouent toujours sur PS4 ou Xbox One. “Grâce à la puissance de cette licence légendaire et à la demande de la communauté, notre équipe de développement a travaillé dur pour porter cette expérience Jedi sur les PlayStation 4 et Xbox One”, déclarait le PDG d’EA, Andrew Wilson. Star Wars: Jedi Survivor est sorti sur PC, Xbox Series X|S et PS5 en avril dernier, mais pour l’heure, nous n’avons aucune date de sortie précise quant à la sortie sur les consoles de la génération précédente.

Espérons que le résultat sera plus abouti que le portage sur PC

Star Wars: Jedi Survivor, suite directe de Star Wars Jedi: Fallen Order, fut l’une des grosses déceptions dans la liste des portages PC de cette année. Des soucis de performances, d’upscaling et bien d’autres. De quoi rendre les joueurs quelque peu frileux quant à la qualité de l’expérience qui sera proposée sur une Xbox One ou une PS4, une console dont le matériel est aujourd’hui vieillissant. Espérons que les développeurs aient suffisamment optimisé la chose pour que la qualité soit au rendez-vous sur ce titre exigeant. À suivre !