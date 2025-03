Reddit répond aux critiques avec une option pour cacher les pubs

Après les filtres sur les catégories sensibles, Reddit va plus loin et offre une option pour masquer certaines annonces.

Tl;dr Reddit permet de masquer les publicités de son fil d’actualité pendant au moins un an.

La fonctionnalité sera déployée progressivement sur iOS, Android et la version web.

Cette option complète les filtres existants contre les publicités sensibles comme l’alcool ou la politique.

Une nouvelle fonctionnalité pour mieux contrôler son fil d’actualité

Reddit a annoncé l’arrivée d’une fonctionnalité permettant de masquer les publicités qui apparaissent dans les fils de discussion, comme la page d’accueil ou les subreddits. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs peuvent choisir de cacher une publicité spécifique pendant “au moins un an”. L’icône associée à cette action représente un œil barré, visible sur la capture d’écran partagée par l’entreprise. Une fois masquée, la publicité disparaît du fil pendant une période prolongée. Si elle réapparaît après ce délai, l’utilisateur peut à nouveau choisir de la cacher. Ce changement s’inscrit dans la volonté de Reddit d’améliorer l’expérience de navigation sur sa plateforme.

Un déploiement progressif sur toutes les plateformes

La nouvelle option de masquage des publicités sera progressivement disponible sur l’ensemble des plateformes Reddit. Que ce soit sur l’application iOS, Android ou la version web, les utilisateurs verront apparaître cette fonctionnalité dans les semaines à venir. Reddit indique que la mise à jour est en cours de déploiement depuis cette semaine, et que tous les membres de la communauté devraient y avoir accès sous peu. Cette approche graduelle permet à l’entreprise de tester et d’ajuster le fonctionnement de l’outil avant un lancement global. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans l’effort de personnalisation du contenu proposé aux utilisateurs.

Des contrôles publicitaires déjà en place depuis l’an dernier

Reddit n’en est pas à son coup d’essai en matière de contrôle de la publicité. En 2023, la plateforme avait déjà introduit des filtres permettant aux utilisateurs de limiter les publicités provenant de catégories jugées sensibles. Parmi elles, on retrouvait les annonces liées à l’alcool, aux sites de rencontre, aux jeux d’argent, ainsi qu’aux thématiques politiques et militantes. Ces filtres avaient été bien accueillis par la communauté, qui y voyait un moyen de rendre la navigation plus confortable et respectueuse de ses préférences personnelles. Cette nouvelle fonctionnalité de masquage vient donc renforcer l’offre de contrôle proposée par Reddit.

Une stratégie pour renforcer l’engagement des utilisateurs

En offrant davantage d’outils pour personnaliser l’affichage des publicités, Reddit cherche à fidéliser sa communauté. La plateforme, qui repose largement sur l’engagement de ses utilisateurs dans les discussions et la création de contenu, souhaite proposer une expérience plus agréable, sans publicité intrusive. Ce type d’initiative pourrait également apaiser les critiques concernant la monétisation croissante de Reddit. En équilibrant publicité ciblée et respect de la vie privée, l’entreprise espère trouver une formule gagnante. Reste à voir si ces efforts permettront de satisfaire les utilisateurs à long terme.