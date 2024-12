Red One : la mythologie de Noël bien réelle présente dans le film

Découvrez toutes les mythologies de Noël présentées dans le film Red One.

Tl;dr Red One, qui revisite la mythologie de Noël, est maintenant en salles.

Le film présente une version innovante du Père Noël et de son frère, Krampus.

Il intègre également les traditions des lettres aux enfants et des rennes volants.

Redécouverte de la magie de Noël avec Red One

La période de Noël est propice à la diffusion de films de saison. Parmi eux, Red One fait sensation. Malgré des critiques partagées, le film séduit par sa simplicité et son approche originale de la mythologie de Noël. Le duo formé par Callum Drift (Dwayne Johnson) et Jack O’Malley (Chris Evans) embarque le spectateur dans une aventure visant à sauver le Père Noël d’un enlèvement.

Une version innovante du Père Noël

Dans Red One, le Père Noël, interprété par J.K. Simmons, est au cœur de l’intrigue. Loin du personnage traditionnellement jovial et bedonnant, ce Père Noël athlétique et soucieux de sa forme physique offre une perspective rafraîchissante. Bien que cette version soit plus moderne, elle préserve les éléments fondamentaux du personnage, comme son pouvoir magique et sa préparation minutieuse pour le 25 décembre. Le film propose même une explication créative de sa capacité à livrer tous les cadeaux en une seule nuit.

Traditions et esprit de Noël

Les lettres aux enfants constituent un aspect essentiel de la magie de Noël. Red One rend hommage à cette tradition qui trouve ses racines dans l’histoire de Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle réputé pour sa générosité envers les enfants. De plus, l’idée du Père Noël déposant discrètement les cadeaux par la cheminée contribue à émerveiller les enfants.

L’importance des rennes est aussi mise en avant. Ce symbole emblématique de Noël a mis des siècles à s’implanter, notamment grâce à l’influence de la publicité et de la culture commerciale. Le poème de 1823 A Visit from St. Nicholas a popularisé l’idée du traîneau du Père Noël tiré par des rennes volants, « plus rapides que les aigles ».

Krampus, l’autre visage de Noël

Red One n’oublie pas le côté sombre de Noël avec le personnage de Krampus, le frère de Santa. Contrairement à Santa, Krampus punit les enfants désobéissants. Incarné par Kristofer Hivju, il joue un rôle clé dans l’intrigue du film.

En somme, Red One offre une nouvelle perspective sur la tradition de Noël, tout en préservant son essence. Le film est actuellement à l’affiche dans les salles de cinéma.