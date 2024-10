Ralph Macchio, star de Cobra Kai, se compare à Luke Skywalker face à l’expansion de l’univers Karate Kid

Ralph Macchio, star de "Cobra Kai", se sent comme Luke Skywalker face à l'expansion de l'univers "Karate Kid".

Tl;dr « Cobra Kai » saison 6 se poursuit avec Daniel LaRusso.

Un film « The Karate Kid » est prévu pour 2025.

Ralph Macchio discute de son rôle dans une interview.

La saga continue : « Cobra Kai » saison 6

La sixième et dernière saison de la célèbre série Netflix, « Cobra Kai », poursuit l’intrigue de plusieurs décennies autour du personnage de Daniel LaRusso, interprété par Ralph Macchio. Celui-ci, devenu sensei, mènera ses élèves de Miyagi-Do, aux côtés de Johnny Lawrence (William Zabka), vers une victoire espérée au tournoi de karaté intensément compétitif de Sekai Taikai.

Le voyage de Daniel LaRusso ne s’arrête pas là

Cependant, bien que la saison six soit la dernière pour la série, ce ne sera pas la fin du voyage de Daniel à l’écran. Un prochain film « The Karate Kid » devrait également faire sa première l’année prochaine. Le dernier volet de la série est divisé en trois parties, les cinq premiers épisodes ayant été diffusés en juillet dernier, le second lot prévu pour le 28 novembre et les cinq derniers devant suivre en 2025.

Retour sur la carrière de Ralph Macchio

Lors d’une récente interview avec Lee Cowan pour CBS News, Ralph Macchio a discuté de ce que cela fait de reprendre son rôle le plus célèbre sur grand écran quarante ans après le classique des arts martiaux « The Karate Kid », sorti en 1984. Il a partagé : « C’est vraiment unique. Je ne sais pas combien d’autres expériences sont comme ça, d’une entité, d’un morceau de culture pop qui revient 40 ans plus tard à ce niveau. »

Le leg de « The Karate Kid »

La comédie dramatique de karaté « Cobra Kai » a fait écho à l’héritage de « The Karate Kid » lorsqu’elle a été diffusée pour la première fois en 2018 sur YouTube Red, et a ensuite été acquise par Netflix pour les saisons 3 à 6. Macchio a ajouté : « Ça continue, nous verrons ce qui se passera avec d’autres chapitres de ‘Cobra Kai’ pour en faire un spin-off, nous avons tant de jeunes personnages à explorer. »

Selon Macchio, un musical de Broadway « The Karate Kid » est également en préparation, et le film à venir de 2025, qui mettra en vedette Macchio aux côtés de Jackie Chan, continuera l’héritage de LaRusso. La saison 6 de ‘Cobra Kai’ revient le 28 novembre avec un autre lot de cinq épisodes. Restez à l’écoute pour toutes les mises à jour concernant le prochain volet de « Cobra Kai ».