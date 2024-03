Jackie Chan et ses prochains films d’arts martiaux

La carrière impressionnante du comédien chinois Jackie Chan dans le cinéma d'arts martiaux ne montre aucun signe de ralentissement, avec de nombreux projets de films à venir.

Tl;dr Jackie Chan, presque 70 ans, prépare plusieurs films d’arts martiaux.

Les films à venir représentent l’apogée de sa carrière dans le cinéma.

Ses projets incluent A Legend, Karate Kid 2024 et New Police Story 2.

Jackie Chan jouera aussi dans Project P, Five Against a Bullet et Rush Hour 4.

Jackie Chan, l’incroyable carrière continue

Jackie Chan réserve encore de nombreuses surprises aux amateurs d’arts martiaux. Ses talents de comédien, reconnus aussi bien en Orient qu’en Occident, lui ont permis d’exceler dans des genres divers tels que l’action, la comédie, le drame et le thriller. Mais c’est avant tout pour son incroyable maîtrise des arts martiaux et son charme transculturel et transgénérationnel qu’il est connu dans le monde entier.

Des projets prometteurs pour le Maître des arts martiaux

Les films à venir de Jackie Chan sont une belle représentation de l’ensemble de sa carrière. Ils regroupent des aventures fantastiques épiques, des comédies agréables et des suites très attendues de nombreuses franchises bien-aimées de Jackie Chan. Après plus de 60 ans de pratique des arts martiaux, Chan prouve qu’il a toujours ce qu’il faut pour mener des films incroyables.

Les films à venir de Jackie Chan

Il y a plusieurs films d’arts martiaux avec Jackie Chan à attendre avec impatience, dont :

A Legend, une aventure fantastique sur un archéologue en quête de vérité. Prévue pour 2024.

Karate Kid 2024, une nouvelle interprétation de l’histoire d’un jeune qui trouve le courage de se défendre sous la tutelle d’un ancien artiste martial. Prévue pour 2024.

New Police Story 2, une suite très attendue de la franchise Police Story. Prévue pour 2025.

Project P, une comédie d’action où Chan joue une version fictive de lui-même dans une mission de sauvetage mystérieuse. En post-production.

Five Against a Bullet, un thriller intense sur cinq gardes du corps usés par le monde protégeant une figure politique. En développement.

Rush Hour 4, une possible suite de la série de films Rush Hour avec Chris Tucker. En rumeur.