Découvrez la date de sortie, le casting et plus encore de Cobra Kai saison 6, partie 2 !

La saison 6 partie 2 du succès des arts martiaux est sur le point d'arriver. Voici tout ce qu'il faut savoir. Quels sont les détails que vous attendez avec impatience ?

Tl;dr « Cobra Kai » arrivera à sa fin avec la saison 6.

La saison 6 comprendra trois parties, la deuxième partie sortira en automne.

La série a vu un retour de nombreux personnages familiers de l’univers de « Karate Kid ».

La dernière saison clôturera l’histoire de Johnny et Daniel ainsi que du reste des équipes de Miyagi-do et Cobra Kai.

Chers adeptes du dojo, préparez-vous pour une conclusion épique. La série à succès de Netflix, « Cobra Kai », s’approche de sa fin avec sa sixième saison. Cependant, ne soyez pas trop déçus, car l’histoire n’est pas encore terminée. En effet, la série d’arts martiaux humoristique et dramatique continuera sa saison finale en trois parties, dont la deuxième partie est prévue pour cet automne.

Un Hommage à une Épopée de Quatre Décennies

Ce triptyque final est un adieu adapté à une histoire qui s’étend sur quatre décennies, commençant lorsque Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) étaient rivaux lors du tournoi de karaté de la All Valley dans le classique de 1984 « Karate Kid ». Au fil des cinq saisons, « Cobra Kai » a vu le retour de visages familiers de l’univers de « Karate Kid », tout en introduisant de nombreux nouveaux personnages.

Des Rivalités Ressuscitées et des Personnages Familiers

En mai 2018, la première saison de « Cobra Kai » a repris l’histoire de Daniel et Johnny, désormais à la mi-parcours de leur vie. Daniel, un homme d’affaires prospère et heureux en mariage, est toujours bouleversé par la perte de son défunt sensei, M. Miyagi. Johnny, en revanche, est un homme à tout faire à temps partiel déprimé, qui tente de remettre sa vie sur les rails en rouvrant le dojo Cobra Kai. La réouverture par Daniel de son propre dojo Miyagi-do a ravivé la rivalité de longue date entre lui et Johnny, une rivalité qui s’est étendue aux arcs narratifs de leurs élèves respectifs.

La Finale de « Cobra Kai »

La dernière saison de l’une des meilleures séries originales de Netflix clôturera les histoires de Johnny, Daniel et du reste des équipes de Miyagi-do et Cobra Kai. Mais soyez assurés, il y aura certainement des surprises en cours de route. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la deuxième partie de la saison 6 de « Cobra Kai ».

Alors que « Cobra Kai » s’achève tristement, la série offre aux fans plus d’épisodes que jamais pour dire au revoir. Contrairement aux précédentes éditions de la série, qui comptaient toutes 10 épisodes, la sixième saison surdimensionnée comportera 15 épisodes au total, publiés en trois lots. La deuxième partie sera disponible sur Netflix le jeudi 28 novembre. Marquez vos calendriers !

Entre la saison finale élargie et le prochain film « Karate Kid », il est clair que les créateurs de « Cobra Kai » offrent aux fans un adieu approprié non seulement à la série Netflix, mais à l’ensemble de la franchise médiatique « Karate Kid ».

Un Adieu Digne de ce Nom

Comme l’a déclaré le co-créateur Josh Heald à The Hollywood Reporter : « Nous avons grandi avec la franchise ‘Karate Kid’ et nous avons beaucoup de respect pour l’univers. Nous voulions développer l’univers de toutes les manières possibles. Entre les saisons cinq et six, nous avons approché Netflix et dit : ‘Nous sommes prêts à conclure’. Nous leur avons raconté l’histoire que nous voulions raconter, et ils ont soutenu la décision. »