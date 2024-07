« Cobra Kai » Saison 6 : Un autre caméo de « Karaté Kid » qui ne verra finalement pas le jour

Le showrunner de "Cobra Kai" dément l'apparition de Jackie Chan dans la saison 6.

Un coup dur pour les fans de Cobra Kai et Karate Kid

Les fans de Cobra Kai et Karate Kid ont reçu une nouvelle décevante. Malgré les attentes, il a été confirmé qu’il n’y aurait pas de caméo tant espéré dans la prochaine saison de la série Netflix. De plus, la série et le film Karate Kid à venir en 2025, dans lequel Daniel LaRusso prend un nouvel élève, seront des entités distinctes.

Pas de connexion entre la série et le film

Josh Heald, le showrunner de Cobra Kai, a clarifié que Ralph Macchio’s Daniel LaRusso sera le seul lien entre les deux. Ceci est une déception pour les fans, car la sortie du film peu après la fin de Cobra Kai laissait penser à une connexion entre les deux histoires.

Jackie Chan et Hilary Swank absents de la série

Une autre déception concerne l’absence de Jackie Chan dans la saison 6 de Cobra Kai. En effet, malgré les demandes répétées des fans, il semblerait que l’apparition de l’acteur ne soit pas à l’ordre du jour. De plus, Hilary Swank, que beaucoup espéraient voir dans la série, a également confirmé qu’elle n’en ferait pas partie.

Des caméos limités à des personnages mineurs

Malgré ces déceptions, les showrunners ont laissé entendre que la saison 6 de Cobra Kai pourrait tout de même réserver des surprises avec des apparitions de personnages de Karate Kid. Cependant, ces caméos seraient probablement limités à des personnages mineurs de la franchise.