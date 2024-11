Que devient la saga Merlin de Ridley Scott pour Disney ?

Le réalisateur Ridley Scott a failli collaborer avec Disney pour une adaptation cinématographique de The Merlin Saga, mais ce projet est resté en suspens.

Une collaboration inattendue entre Ridley Scott et Disney

En janvier 2018, Ridley Scott, célèbre pour ses épopées historiques comme Gladiator, s’engageait à réaliser The Merlin Saga pour Disney. Ce projet marquait un retour au genre fantastique pour Ridley Scott, près de 35 ans après Legend. L’adaptation devait explorer la vie du mythique magicien Merlin, un défi narratif et visuel. Ce choix surprenait, car Ridley Scott n’avait jamais travaillé directement pour Walt Disney Pictures, bien qu’il ait collaboré avec des filiales de Disney dans les années 1990. Ce projet aurait marqué une nouvelle direction dans la filmographie variée du réalisateur.

La rivalité interne des projets Disney

Le développement de The Merlin Saga coïncidait avec un autre projet Disney : un remake live-action de The Sword in the Stone. Les deux films, axés sur l’univers arthurien, semblaient se concurrencer en interne. Cette situation était d’autant plus étrange que Warner Bros. venait de subir un échec retentissant avec King Arthur: Legend of the Sword. Ridley Scott aurait pu diriger The Sword in the Stone, mais il a préféré The Merlin Saga pour des raisons jamais révélées. Malgré l’annonce initiale, peu d’informations concrètes ont émergé sur l’avancement de ce film.

Un projet abandonné pour un autre défi médiéval

En 2019, des rumeurs faisaient état d’un casting en cours et d’un tournage imminent pour The Merlin Saga. Cependant, Ridley Scott a soudainement abandonné ce projet pour se concentrer sur The Last Duel. Cette épopée médiévale, distribuée par 20th Century Studios après la fusion Disney/Fox, a finalement permis à Ridley Scott de travailler indirectement avec Disney. En 2022, le réalisateur expliquait succinctement son retrait : « Ils voulaient un film de magiciens, et je ne fais pas de films de magiciens« . Ces propos jettent un doute sur l’enthousiasme initial de Scott pour The Merlin Saga.

Un avenir incertain pour The Merlin Saga

Depuis que Michael Matthews (Love and Monsters, Nautilus) a été annoncé comme nouveau réalisateur en 2021, le projet semble à l’arrêt. Ni casting, ni dates de tournage n’ont été confirmés. À ce jour, The Merlin Saga reste une idée non réalisée, au même titre que le remake live-action de The Sword in the Stone. Ce projet avorté montre les défis auxquels Disney fait face pour renouveler son catalogue tout en jonglant avec des partenariats inattendus. Quant à Ridley Scott, il semble avoir tourné la page, concentré sur d’autres projets ambitieux comme Gladiator 2.