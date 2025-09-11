Quatre prédictions de Retour vers le futur 2 pour 2015 qui ne se sont pas réalisées (mais la première est presque là)

Le film « Retour vers le futur 2 » imaginait en 1989 à quoi ressemblerait l’année 2015. Certaines de ses prévisions technologiques se sont révélées inexactes, même si la réalité s’en approche parfois de très près.

Tl;dr Pas de voitures volantes ou hoverboards en 2025.

La cuisine futuriste du film ne s’est pas réalisée.

Robots et vêtements intelligents encore loin des prévisions.

Un futur imaginé, une réalité bien différente

En revisitant l’univers de Retour vers le futur 2, difficile pour la génération X et les Millennials de réaliser que non seulement nous avons rattrapé l’année future visitée par Marty McFly, mais que nous l’avons même dépassée de dix ans. Dans le film, Marty débarque en 2015, découvrant un avenir qui s’éloigne considérablement du nôtre sur plusieurs points clés – et quelques réussites notables.

Voitures volantes et hoverboards : toujours au stade du rêve

La vision de Robert Zemeckis pour 2015 regorgeait de technologies révolutionnaires : la plus emblématique reste sans doute la fameuse DeLorean volante. Dans cette version du futur, les véhicules aériens sont partout, banalisés au même titre que nos actuelles berlines électriques. Pourtant, à l’aube de 2025, ces engins restent confinés aux prototypes et démonstrations occasionnelles. Quant aux hoverboards – planches magnétiques flottant dans les airs –, aucun modèle ne rivalise encore avec celui utilisé par Marty. Ce manque se fait d’autant plus ressentir que ces objets semblaient moins ambitieux à réaliser qu’une voiture volante.

Cuisine et mode : entre attentes et décalages

Du côté des innovations domestiques, certaines promesses font sourire : dans le film, la mère de Marty transforme une « pizza bagel » en un dîner fumant grâce à un hydrateur express. Or, dans nos cuisines, le four micro-ondes domine toujours et la quête du frais prime sur l’ultra-transformé : on valorise aujourd’hui davantage les ingrédients bio ou locaux que les repas préparés en une seconde. Même les potagers hydroponiques évoqués par Zemeckis existent bel et bien… mais ils n’ont rien à voir avec ceux qui descendent magiquement du plafond à la demande.

Côté vestimentaire, impossible d’oublier les baskets Nike auto-laçantes ou les vêtements auto-séchants aperçus à l’écran. Malgré quelques tentatives inspirées par le film (les sneakers à laçage automatique ont été commercialisées en édition limitée), notre quotidien reste éloigné de ces accessoires.

Voici ce qui différencie nettement notre époque de celle rêvée par Hollywood :

Robots cantonnés au ménage domestique (aspirateurs automatiques) ; pas d’assistants canins ni d’exosquelettes contre le mal de dos.

cantonnés au ménage domestique (aspirateurs automatiques) ; pas d’assistants canins ni d’exosquelettes contre le mal de dos. L’omniprésence des écrans est réelle mais aucune intelligence artificielle ne remplace encore intégralement les journalistes ou serveurs.

Entre fiction visionnaire et promesses non tenues

À regarder aujourd’hui Retour vers le futur 2, disponible en streaming ou à la location, on constate que si certains paris technologiques ont trouvé leur place dans notre quotidien – habitats intelligents, jardins intérieurs –, beaucoup relèvent encore du fantasme. La réalité semble avoir préféré miser sur le retour au naturel et une intégration progressive des innovations plutôt que sur un bond spectaculaire vers un futur digne de la science-fiction.