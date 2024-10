Quatre coloris pour le futur Google Pixel 9a ?

Le Google Pixel 9a pourrait être proposé en quatre couleurs différentes - voici les options disponibles.

Tl;dr Des fuites révèlent des détails sur le Google Pixel 9a.

Le téléphone serait disponible en quatre couleurs et serait plus grand et plus mince que le Pixel 8a.

Le Pixel 9a pourrait être dévoilé en mai lors du Google I/O.

Le Google Pixel 9a : une évolution attendue

Le Google Pixel 9a, prochain modèle de smartphone du géant de la technologie, fait déjà parler de lui. De récentes fuites, relayées par le site Android Headlines, ont en effet révélé de précieux détails concernant le design et les caractéristiques de ce nouveau téléphone.

Un design repensé en quatre couleurs

Il semblerait que le Google Pixel 9a soit proposé en quatre coloris. Outre les traditionnels Porcelaine et Obsidienne – ou noir et blanc pour les non-initiés – deux nouvelles couleurs devraient faire leur apparition. Il s’agit du Peony, déjà présent sur le Pixel 9, et de l’Iris, un tout nouveau bleu/violet. Malheureusement, cela signifie que nous devrons dire adieu aux tons Aloe vert et Bay bleu que nous avons connus sur le Pixel 8a.

Des dimensions revues

Le design du Pixel 9a ne serait pas la seule chose à avoir évolué. En effet, les dimensions du téléphone auraient également été modifiées, si l’on en croit les informations divulguées. Le Pixel 9a mesurerait 154 x 73 x 8.5mm, soit un peu plus grand et plus fin que le Pixel 8a. Ce nouveau modèle semble également plus fin que son prédécesseur, sans doute grâce à la suppression de la signature visière de caméra Pixel.

Des caractéristiques familières

Malgré ces changements, le Pixel 9a devrait conserver de nombreux éléments caractéristiques de la série. Nous pouvons notamment supposer qu’il utilisera le Tensor G4, présent dans la série principale Pixel 9, et qu’il gardera l’affichage 120 Hz introduit sur le Pixel 8a. De plus, nous devrions retrouver un package de mémoire basique de 8 Go RAM et 128 Go de stockage, des caméras principales et ultra-larges à l’arrière, ainsi que des bordures d’affichage épaisses à l’avant.

Il est aussi probable que le Pixel 9a sera dévoilé en mai lors du prochain Google I/O, selon les précédents cycles de lancement de Google. Cependant, la date de présentation du Pixel 9a reste incertaine, Google ayant surpris tout le monde en avançant de deux mois la date de lancement prévue pour la série Pixel 9.