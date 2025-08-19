Quand Tom Clancy rêvait de Magnum P.I. au cinéma

Dans les années 1990, Tom Clancy et Tom Selleck ont failli porter Magnum P.I. sur grand écran avant que le projet ne s’effondre.

Tl;dr Tom Clancy a tenté de développer un film Magnum P.I. avec Tom Selleck, porté par le succès de ses romans adaptés au cinéma.

Le film Magnum P.I. a échoué à cause de multiples changements de direction chez Universal, seul studio en mesure de le concrétiser.

La franchise a finalement rebondi à la télévision avec un reboot lancé en 2018, mais sans l’empreinte Tom Clancy.

L’ombre de Tom Clancy sur Magnum P.I.

Lorsqu’on évoque Tom Clancy, le monde des thrillers d’espionnage et des adaptations à succès vient immédiatement à l’esprit. Pourtant, derrière ses romans aux millions d’exemplaires, l’auteur américain disparu en 2013 nourrissait aussi des ambitions bien plus inattendues. Il faut dire que son influence dépassait largement le simple cadre de ses œuvres originales, comme en témoigne un projet avorté autour d’une série culte des années 1980 : Magnum P.I.

Une rencontre improbable entre deux univers

L’idée paraît surprenante : voir le créateur de Jack Ryan s’intéresser à l’atmosphère détendue et ensoleillée de Hawaï, décor emblématique du détective privé moustachu incarné par Tom Selleck. C’est pourtant ce qui s’est produit, comme l’a raconté Tom Selleck lors d’un entretien accordé à Yahoo! TV. À la faveur du succès retentissant des adaptations cinématographiques de ses romans, Tom Clancy proposa au comédien de collaborer pour transposer Magnum P.I. sur grand écran.

Au début des années 1990, tout semblait réuni pour concrétiser ce rêve atypique. Ensemble, les deux Toms se tournent vers les studios Universal avec un « package » solide. L’enthousiasme ne manque pas mais une série de changements d’actionnariat – trois en une décennie – fait voler en éclats cette ambition commune. Tom Selleck résume cet échec par ces mots : « Universal est le seul studio qui aurait pu le faire, mais ils ont connu trois changements de direction dans les années 90, et je pense que c’était la véritable fenêtre pour Magnum. »

L’héritage contrarié d’un projet ambitieux

Finalement, si le film espéré n’a jamais vu le jour, la saga Magnum n’a pas complètement disparu des radars. Dès 2018, un reboot voit le jour sur CBS puis NBC avec Jay Hernandez, modernisant la formule sans reprendre ni moustache ni esprit Clancy. Ce renouveau télévisuel offre cinq saisons et multiplie les crossovers, notamment avec la version actuelle de Hawaii Five-0, perpétuant ainsi l’aura de la série originale.

Ce parcours illustre bien ce qui aurait pu être : si l’alchimie entre Tom Clancy et Tom Selleck avait trouvé preneur chez les studios à temps, peut-être que Magnum P.I. aurait conquis le cinéma autant que la télévision… Et rejoint ainsi les rangs prestigieux des héros durables forgés par l’imagination de Tom Clancy.