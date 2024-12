Le réalisateur du film Rainbow Six explique son retard prolongé

Le réalisateur du film Rainbow Six explique les raisons de l'importante prolongation du délai de sortie du film.

Tl;dr Chad Stahelski et Michael B. Jordan travaillent sur le film Rainbow Six.

Le film a été retardé en raison de grèves créatives à Hollywood.

Le projet Rainbow Six fait partie d’une présence croissante de Tom Clancy à Hollywood.

La réalisation du film Rainbow Six : un processus délibéré

Le réalisateur de la franchise John Wick, Chad Stahelski, ne précipite pas son prochain grand projet d’action, malgré l’impatience de Michael B. Jordan de reprendre son rôle de John Kelly, le Navy SEAL de Tom Clancy. Stahelski et Jordan sont liés au très attendu film Rainbow Six, dont le développement est soigneusement mené, Stahelski insistant sur l’importance d’une adaptation minutieuse.

Stahelski et Jordan : une collaboration fructueuse

Stahelski n’a pas tari d’éloges pour la star de la franchise, Michael B. Jordan : « Michael B. Jordan est l’un de mes acteurs préférés avec lesquels j’ai eu à développer ou à travailler. C’est un gars fantastique, plein d’énergie. Je pense qu’il a un énorme potentiel, pas seulement dans le genre de l’action. »

Les défis du développement de Rainbow Six

Adaptation d’une grande propriété intellectuelle, le développement de Rainbow Six doit être fait correctement. Les jeux vidéo et Hollywood peuvent parfois être délicats. Stahelski maintient que les retards ont contribué à l’élargissement du calendrier de développement du projet, mais servent l’objectif ultime de livrer une adaptation digne de ce nom.

Un planning chargé pour les deux hommes

Outre la production du spin-off de John Wick, Ballerina, avec Ana de Armas, Stahelski travaille également sur un reboot de Highlander avec Henry Cavill, l’adaptation de Ghost of Tsushima, et supervise plusieurs projets de télévision, dont Vice City, Rain et Gangsters of Shanghai. Quant à Jordan, fraîchement sorti de sa réalisation de Creed III, il a également un emploi du temps bien rempli.

Le projet Rainbow Six existe dans la continuité de Without Remorse de 2021, mais fait également partie d’une présence croissante de Tom Clancy à Hollywood. Le défi consiste à honorer ces diverses sources tout en créant quelque chose de nouveau. La vaste expérience de Stahelski en matière de chorégraphie d’action et de construction de mondes à travers la franchise John Wick le rend bien placé pour relever le défi de l’univers complexe de Rainbow Six.