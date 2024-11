Rainbow Six Siege : une fonctionnalité majeure arrive enfin

Après près d’une décennie de demandes de la communauté, Rainbow Six Siege s’apprête enfin à intégrer le crossplay dans une mise à jour historique.

Tl;dr Rainbow Six Siege introduit le crossplay le 3 décembre 2024.

Des limitations garantiront un matchmaking équilibré entre PC et consoles.

Cette mise à jour pourrait revitaliser Rainbow Six Siege après neuf ans de succès.

Un tournant pour un jeu révolutionnaire

Depuis sa sortie en 2015, Rainbow Six Siege s’est imposé comme un pilier du genre FPS multijoueur. Avec ses environnements destructibles et son gameplay stratégique, il a marqué une rupture avec les standards de l’époque. Le jeu est né d’une refonte majeure de la franchise, qui devait initialement inclure une campagne audacieuse dans Rainbow Six: Patriots. Cependant, l’éditeur français Ubisoft a choisi de se concentrer sur un mode multijoueur unique, faisant de Rainbow Six Siege un succès qui a dépassé les attentes. Bien que constamment enrichi, le titre manquait jusqu’à présent d’une fonctionnalité essentielle pour fédérer davantage ses joueurs : le crossplay.

Une fonctionnalité longtemps réclamée

Attendu depuis des années, le crossplay sera enfin disponible à partir du 3 décembre 2024 dans Rainbow Six Siege. Cette mise à jour permettra aux joueurs PC et console de jouer ensemble, une première pour le jeu. Jusqu’ici, les consoles pouvaient communiquer entre elles, mais les joueurs PC étaient limités à leur propre communauté. Bien que de nombreux fans aient soutenu cette initiative, certains craignaient que les différences de performances entre plateformes ne déséquilibrent le jeu. La précision des mouvements à la souris, par exemple, donne un net avantage aux joueurs PC sur ceux utilisant une manette.

Un système pensé pour éviter les abus

Ubisoft a anticipé les inquiétudes liées à ce changement en instaurant des limitations. Les groupes incluant des joueurs PC seront automatiquement placés dans des parties avec d’autres utilisateurs PC. De plus, les classements en mode compétitif seront séparés : votre progression sur console ne sera pas affectée par vos performances dans les matchs crossplay. Ainsi, les joueurs console pourront éviter les cheaters potentiels du PC tout en gardant un environnement compétitif sain. L’intégration du crossplay reste donc optionnelle, évitant de l’imposer à ceux qui préfèrent jouer uniquement sur leur plateforme.

Un nouvel élan pour un jeu en évolution

Avec cette mise à jour, Rainbow Six Siege pourrait s’offrir un second souffle, permettant à davantage de joueurs de jouer ensemble et renforçant la cohésion de sa communauté. À l’aube de son dixième anniversaire, le jeu reste l’un des leaders du marché des FPS tactiques. Pourtant, des rumeurs évoquent déjà un successeur potentiel pour la franchise Rainbow Six. En attendant, l’introduction du crossplay marque une étape cruciale, montrant qu’Ubisoft continue de miser sur la longévité de Rainbow Six Siege. Reste à voir si cette évolution satisfera tous les joueurs et s’ils sauront tirer parti de cette nouvelle liberté.