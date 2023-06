Le reboot de Magnum va prendre fin en 2024

NBC ne commandera plus de nouveaux épisodes de la série télévisée Magnum P.I. après la diffusion de la deuxième partie de la cinquième saison.

Sauvée l’année dernière par NBC après l’annulation par CBS, la série télévisée Magnum P.I. avec Jay Hernandez ne sera pas renouvelée. Malgré cela, la série, qui a bien marché sur CBS avant d’être annulée, continue d’attirer de nombreux téléspectateurs. L’audience de la cinquième saison de Magnum P.I. a été comparable à celle de certaines séries de NBC, qui ont été renouvelées pour la saison prochaine.

EXCLUSIVE: #MagnumPI’s reprieve at NBC is coming to an end. The network has opted not to order additional episodes beyond the 20-episode fifth season picked up last year https://t.co/NCK9DSdccT pic.twitter.com/cTeSIowUqp

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 23, 2023