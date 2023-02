Quand et comment mettre à jour un appareil électronique avant de l’offrir en cadeau

Recevoir une console neuve avec des jeux est un moment important. Mais avant de jouer, il faut configurer la machine et surtout télécharger les mises à jour.

C’est un classique de fin d’année ou d’un anniversaire. Quelqu’un déballe une toute nouvelle console avec des jeux. Après des semaines d’attente, il est tant d’en profiter. On allume la machine et… il faut effectuer toutes les mises à jour. C’est probablement le plus frustrant avec les cadeaux technologiques. Ce qui explique pourquoi certains prennent les devants et gèrent cela avant d’offrir leur cadeau. Mais est-ce une bonne idée ?

Les cadeaux tech étaient auparavant simples à utiliser

C’est malheureusement la marche du progrès. Si nos appareils électroniques sont de plus en plus capables chaque année, leur configuration est de plus en plus complexe. Configuration de la connexion, des comptes, des préférences, etc. Et il y a les mises à jour du firmware et des logiciels.

Pour les consoles, c’est particulièrement frustrant parce qu’il faut aussi mettre à jour les jeux. Et souvent, malheureusement, si vous le faites à Noël ou le jour J de la sortie d’un jeu, les serveurs sont à la peine. Ce qui alourdit encore la peine.

La question est donc : faut-il ouvrir l’appareil et le configurer d’avance ? Sur Reddit, le débit fait rage. D’un côté, vous ôtez un réel fardeau. De l’autre, certains préfèrent faire tout cela eux-mêmes. C’est mon cas, je le reconnais. Cela fait partie du jeu, si l’on peut dire.

Si vous avez choisi de mettre à jour vous-même l’appareil, pour une raison ou une autre, essayez de limiter au maximum la personnalisation. Laissez cela au propriétaire de l’appareil. Passez toutes les étapes qui peuvent l’être. Souvenez-vous, votre objectif, ici, est simplement de mettre à jour l’appareil et éventuellement des logiciels/jeux.

L’autre chose importante à bien préserver, c’est l’emballage. Même si celui qui reçoit l’appareil n’a que faire de savoir que vous avez déjà configuré l’appareil pour lui, personne n’a envie de déballer un cadeau qui semble avoir déjà été déballé. N’ouvrez que les éléments absolument nécessaires pour la configuration initiale et souvenez-vous de comment tout était rangé. Attention aussi à ne pas abîmer l’emballage en lui-même.