Quand Bing se déguise en Google : la ruse insolite de Microsoft

Microsoft multiplie les stratégies étonnantes pour retenir les internautes sur Bing, quitte à flirter avec les limites de l’éthique.

Tl;dr Microsoft utilise Bing pour imiter l’interface de Google lorsqu’on recherche ce dernier, brouillant ainsi les repères des utilisateurs.

Cette tactique s’inscrit dans une série de stratégies agressives visant à retenir les internautes sur Bing et Edge.

Contrairement à Microsoft, Google adopte une approche plus discrète pour promouvoir ses produits, renforçant le contraste entre les deux géants.

Une imitation troublante de Google sur Bing

Si vous recherchez « Google » sur Bing sans être connecté à un compte Microsoft, vous serez accueilli par une page qui ressemble étonnamment à Google. Ce faux design inclut un logo similaire, une barre de recherche et même un texte rappelant le style de Google. Microsoft va jusqu’à faire défiler légèrement la page pour cacher la barre de recherche Bing en haut des résultats. Bien que les résultats affichent des liens vers Google, cette présentation peut tromper les utilisateurs, notamment ceux qui configurent un nouvel ordinateur et découvrent Edge.

Une stratégie pour retenir les utilisateurs sur Bing

Microsoft semble utiliser cette tactique pour dissuader les utilisateurs de basculer immédiatement vers Google. C’est une manière subtile mais agressive d’encourager l’utilisation de Bing, surtout sur les nouveaux appareils où Edge est configuré par défaut. Ce type d’astuce vise à réduire le réflexe des internautes à installer Chrome et à utiliser Google dès les premiers instants sur un nouvel ordinateur. Cela s’ajoute aux efforts continus de Microsoft pour promouvoir son écosystème d’outils numériques.

Des méthodes controversées et répétées

Ce n’est pas la première fois que Microsoft adopte ce genre de pratiques. Par le passé, l’entreprise a modifié les sites de téléchargement de Chrome, ajouté des publicités pop-up dans Google Chrome, ou encore inséré des sondages sur les pages de téléchargement. Ces méthodes, parfois jugées intrusives, rappellent des pratiques proches de celles des logiciels malveillants. Microsoft semble vouloir tout tenter pour concurrencer Google dans un secteur dominé par ce dernier.

Google répond, mais reste plus discret

De son côté, Google ne reste pas inactif, mais adopte une approche plus subtile. Sur ses sites, Google encourage les utilisateurs à télécharger Chrome via des notifications discrètes, sans passer par des modifications de l’interface utilisateur ni des pop-ups invasifs. Comparé aux stratégies de Microsoft, ces efforts paraissent bien moins agressifs. Pourtant, cette concurrence intense entre les deux géants soulève des questions sur les limites de ces tactiques et leur impact sur les utilisateurs.