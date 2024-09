Qualcomm envisage-t-il le rachat d’Intel ? Ce que vous devez savoir

Cela pourrait représenter un changement sismique pour l'industrie informatique. Comment pensez-vous que cela pourrait influencer notre utilisation quotidienne de la technologie ?

Tl;dr Qualcomm pourrait potentiellement racheter Intel, un géant en difficulté.

La valeur boursière de Qualcomm double celle d’Intel.

Qualcomm a récemment élargi son activité dans le domaine d’Intel.

Un tel accord serait complexe et soumis à une réglementation internationale.

Un bouleversement potentiel dans l’industrie informatique

Un événement d’ampleur pourrait secouer l’industrie informatique. En effet, selon le Wall Street Journal, le fabricant de puces Qualcomm aurait approché son concurrent Intel en vue d’une éventuelle acquisition.

Une acquisition majeure

Une transaction de cette envergure serait l’une des acquisitions technologiques les plus importantes depuis des années. Cela est d’autant plus plausible qu’Intel, ces dernières années, a eu du mal à suivre le rythme de ses concurrents dans le domaine des puces. Cependant, l’accord est loin d’être certain. Intel pourrait ne pas être réceptif à l’offre, d’autant plus que Qualcomm pourrait démanteler Intel en vendant ses actifs ou une partie de l’entreprise à d’autres acheteurs.

Qualcomm, un géant en croissance

Sur le marché boursier actuel, Qualcomm vaut le double d’Intel et est en hausse. L’entreprise est surtout connue pour la fabrication des puces qui alimentent la majorité des téléphones Android sur le marché. Cette année, Qualcomm a également étendu son activité dans le secteur d’Intel en lançant les puces Snapdragon X Plus et Snapdragon X Elite, présentes dans les nouveaux ordinateurs portables Microsoft Copilot+.

Le futur d’Intel en question

De son côté, Intel semble être de plus en plus à la traîne par rapport à ses rivaux comme AMD et Broadcom. En août, Intel a annoncé son intention de supprimer 15 000 emplois, soit environ 15% de ses effectifs, dans le cadre d’un effort de réduction des coûts. Cela, combiné à une perte de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre de cette année, rend plausible une vente d’Intel à un concurrent.

Reste à voir si cet éventuel accord se concrétisera. Restez à l’écoute !