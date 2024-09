Pourquoi les PC Copilot+ de Microsoft ne peuvent-ils pas faire tourner de nombreux jeux populaires ?

L'architecture basée sur ARM empêche souvent le bon fonctionnement de nombreux jeux. Comment peut-on résoudre ce problème ?

Tl;dr Les nouveaux ordinateurs portables Copilot+ de Microsoft ont du mal à faire fonctionner les jeux PC.

Cela est dû à l’incompatibilité des puces Snapdragon avec l’architecture x86, sur laquelle de nombreux jeux sont construits.

Le logiciel Prism, conçu pour faire fonctionner les applications x86 sur les ordinateurs Windows basés sur Arm, n’a pas bien fonctionné.

Intel et AMD travaillent sur des solutions pour améliorer la compatibilité des jeux sur les PC Copilot+.

Les nouveaux PC Copilot+ de Microsoft : un défi pour les gamers

Malgré leur performance impressionnante, les nouveaux ordinateurs portables Copilot+ de Microsoft ont du mal à satisfaire les amateurs de jeux vidéo. Selon un récent rapport du Wall Street Journal, ces ordinateurs, bien que puissants, rencontrent un obstacle majeur dans le domaine des jeux PC.

Le problème de compatibilité

Il s’agit principalement d’une question de compatibilité. Les puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus d’Arm, qui équipent ces ordinateurs, sont incompatibles avec de nombreux jeux vidéo populaires comme Fortnite. Ces jeux sont en effet construits sur l’architecture x86 d’Intel, une norme en vigueur depuis des décennies. Environ 15% des propriétaires d’ordinateurs portables sont des gamers, d’après le Wall Street Journal.

Microsoft a conçu un logiciel appelé Prism pour permettre aux applications basées sur x86 de fonctionner sur les ordinateurs Windows basés sur Arm. Cependant, « le résultat n’a pas été à la hauteur des attentes », selon le journal.

Des essais peu concluants

Les tests effectués par le Wall Street Journal sur plus de 1300 PC Copilot+ ont montré que la plupart rencontraient des difficultés pour faire tourner des jeux PC basés sur x86. Le problème pourrait ne pas provenir uniquement du jeu lui-même, mais aussi du logiciel anti-triche qui accompagne de nombreux jeux multijoueurs actuels, souvent incompatible avec Arm et rendant le jeu injouable.

Des solutions à l’horizon ?

Microsoft et Qualcomm ont déclaré travailler à l’amélioration de la situation, sans toutefois donner de calendrier précis. Pour ceux qui sont intéressés par le gaming sur un PC Copilot+, il se pourrait que l’attente ne soit plus très longue. AMD a lancé les processeurs Ryzen 300 AI en juillet et prévoit une mise à jour en novembre pour les rendre compatibles avec Copilot. De son côté, Intel lance en septembre ses nouveaux chipsets Lunar Lake, promettant une « puissance de calcul AI inégalée ».