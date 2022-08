QuakeCon 2022 : le programme se dévoile, la communauté sera à l’honneur

De nombreux événements centrés sur la communauté composeront l'édition 2022 de la QuakeCon.

Dans le cadre de l’édition 2022 de la QuakeCon qui se déroulera du 18 au 20 août prochain, les fans des jeux de l’éditeur américain Bethesda pourront assister à des rencontres numériques sur Discord, des diffusions mondiales autour de mises à jour sur des titre existants et à venir, des concours, des tournois, des collectes de fonds de charité (American Civil Liberties Union, Dallas Pets Alive et FOUR PAWS), des interviews avec les développeurs ou encore des promotions en tout genre. A noter que Starfield sera absent.

Le programme de la QuakeCon 2022

Soirée de lancement (à suivre ici)

19h – Marty Stratton d’id Software lancera l’évènement principal avec un message de bienvenue

19h15 – Donner vie à Redfall avec Arkane Austin : Une plongée dans le prochain jeu de tir sur les vampires avec de nouvelles informations, des détails de gameplay et plus encore

19h45 – Un panel dédié à The Elder Scrolls Online pour parler de Tamriel

20h30 – The Elder Scrolls Online Veteran Dreadsail Reef Challenge : Regardez Olibeau, le gagnant du speedrun des donjons d’ESO lors de la QuakeCon 2021, s’attaquer à Veteran Dreadsail Reef avec quelques défis en cours de route – plus les dons pour les œuvres de charité de la QuakeCon seront importants, plus les défis seront nombreux

21h15 – PC Building 101 : Devann et CVH, duo de la communauté et des relations publiques, s’attaquent à la tâche avec NZXT pour montrer comment construire un PC en partant de zéro

21h30 – QuakeCon Quiz-A-Thon : Un jeu de questions-réponses amusant et compétitif avec l’équipe de Bethesda

21h45 – Le monde du cosplay : un panel avec Ophelia, responsable de la communauté de Bethesda UK, et des invités spéciaux pour discuter de leurs expériences, du processus créatif autour de la fabrication d’accessoires et de costumes, ainsi que des conseils et astuces pour les cosplayeurs en herbe

22h30 – Fallout 76 : Découvrez la nouvelle fonctionnalité Expéditions, The Pitt et bien d’autres choses encore avec des membres de l’équipe de développement

23h – Fallout 4 Interactive Charity Run : L’équipe communautaire tentera de courir du Sanctuaire jusqu’à la mer rougeoyante. Les dons des spectateurs aux associations caritatives soutenues par QuakeCon via Tiltify feront apparaître divers objets et ennemis qui aideront ou entraveront la progression

La QuakeCon 2022 de Bethesda sera internationale cet été. Des diffusions locales sont ainsi prévues pour l’Amérique du Nord, le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), l’Allemagne, le Brésil, la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, l’Australie, le Moyen-Orient et la Turquie. Les fans pourront profiter de sessions interactives avec des quiz, du gameplay pour Redfall, The Elder Scrolls Online, Fallout 76 ainsi que Ghostwire : Tokyo et Quake, des recettes inspirées de plusieurs licences, des guides de construction de PC et même le légendaire concours Dirty Keyboard.

Une compétition eSport pour Quake Champions à la QuakeCon 2022

La Quake Pro League s’achèvera avec le championnat du monde Quake Pro League 2022, du 18 au 20 août prochain, soit en même temps que la QuakeCon 2022. Ce dernier sera diffusé depuis le studio PGL à Bucarest en Roumanie. 13 joueurs de Quake Pro League et 11 joueurs qualifiés s’affronteront dans une sélection en double élimination pour obtenir le prestigieux titre de champion du monde.