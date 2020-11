PS5 : Oxford Circus de Londres se met aux couleurs de PlayStation

Sony redécore la célèbre station de métro londonienne pour le lancement de la PS5.

Dans le but de célébrer l’arrivée de la PS5 sur le marché britannique, les arrêts de Mile End, Lancaster Gate, Seven Sisters et West Ham desservant Oxford Circus et le croisement de Regent Street et d’Oxford Street dans la capitale anglaise sont temporairement renommés Miles End (Spider-Man : Miles Morales), Ratchet and Clankaster Gate (Ratchet and Clank), Gran Turismo 7 Sisters (GT7) et Horizon Forbidden West Ham (Horizon : Forbidden West), en plus d’être embellis avec des panneaux ornant les symboles Croix, Carré, Triangle et Rond de la marque PlayStation avec des couleurs flamboyantes qui captent le regard.

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020

Les murs de la station Oxford Circus sont également redécorés avec ces symboles pour l’occasion, sachant qu’un des panneaux est présent à côté d’un Microsoft Store. Si l’initiative fait déjà parler d’elle, certains se demandent si l’effort marketing de Sony était vraiment nécessaire au vu du contexte sanitaire actuel. En effet, la plupart des londoniens travaillent pour le moment à domicile ou évitent la ville dans le cadre des restrictions nationales visant à freiner la propagation du coronavirus.

Les jeux PS5 s’imposent déjà au Royaume-Uni sans la console

Avec Spider-Man : Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy : A Big Adventure, Godfall, Assassin’s Creed Valhalla et Call of Duty : Black Ops Cold War, les titres de la nouvelle console de Sony représentent 25% du chiffre d’affaires software de la semaine dans les charts de la Perfide Albion. Classés troisième et treizième, les exclusivités first-party d’Insomniac Games (83.000 ventes) et Sumo Digital ont respectivement réalisé 71% et 89% de leurs ventes sur PS5 contre 29% et 11% sur PS4.