PS5 : les précommandes de nouveau ouvertes

Sony organisait hier soir un événement dédié à sa très attendue PS5. L'occasion d'enfin tout savoir sur sa console next-gen. S'il a beaucoup été question de jeux, Sony a répondu aux dernières questions, notamment sur la question du prix et la date de lancement

La PS5 de Sony est enfin totalement, si l’on peut dire, officielle. On sait désormais tout ce qu’il y a à savoir de cette console nouvelle génération. Y compris son tarif et sa date de lancement. Ce sera pour le 19 novembre 2020 en France. Mais il est d’ores-et-déjà possible de précommander la bête. Où ? À quel prix ? On vous dit tout.

La Sony PlayStation 5 est déjà en précommande

Il se murmurait ici est là que les précommandes ouvriraient très rapidement suite à l’annonce de Sony. Et il s’avère que ce fut le cas. Amazon, Cdiscount, Micromania, Fnac, Darty… Tous les revendeurs habituels, sitôt les tarifs de la PS5 annoncés, la proposaient à la précommande. Si les Xbox Series X et Series S seront entre les mains des joueurs depuis quelques jours seulement, la PS5, que ce soit la version avec lecteur optique ou la version sans, arrivera dans les premiers foyers français le 19 novembre.

Pour ce premier lancement, sachez que les offres sont identiques. Autrement dit, vous pourrez procéder selon vos affinités avec l’un ou l’autre, privilégiant le délai de livraison si vous souhaitez l’avoir le plus vite possible dans votre salon. À noter, la plupart des offres de précommande vous laisse la possibilité de vous rétracter avant la date de sortie. C’est toujours bon à savoir, même si vous êtes certain de vouloir vous offrir la console.

Chez tous les revendeurs habituels ou presque

Si vous avez prévu de craquer pour la PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray, vous la trouverez en précommande à 499€ chez la majorité des commerçants habituels, Amazon, Fnac, Cdiscount, Darty, et consort. Les livraisons démarreront le 19 novembre 2020. La PlayStation 5 Digital Edition, quant à elle, sans lecteur Blu-ray, est proposée à 399€. Là encore, tous les commerçants la proposent (Amazon, Fnac, Cdiscount, Darty, et consort). Livraison également à partir du 19 novembre 2020.

Qui dit console de jeux vidéo dit aussi accessoires. Sony en propose plusieurs disponibles au lancement. Outre la manette supplémentaire et la télécommande, la firme nippone propose notamment un casque sans fil avec virtualisation audio, une caméra et une station de charge.

Un lancement de console sans jeux n’a aucune chance de rencontrer le moindre succès. Vous pourrez ainsi compter sur une dizaine de titres : Demon’s Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, Watch Dogs Legion, Call of Duty : Black OPS Cold War, Assassin’s Screed Valhalla, Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5, Destiny 2 et Fortnite. Là encore, tous ces jeux sont disponibles en précommande chez vos revendeurs habituels. De quoi vous préparer un joli panier complet pour profiter de cette next-gen comme il se doit dès le 19 novembre 2020 !