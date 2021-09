PS5 : la deuxième mise à jour majeure de la console améliore l’expérience utilisateur

Si le mois d’avril dernier était sous le signe de la première mise à jour de la dernière console de Sony, le mois de septembre est sous le signe de la deuxième mise à jour de la PS5 : “Celle-ci inclut toute une variété d’améliorations de l’expérience PS5, mais également la prise en charge de l’audio 3D pour les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs. Elle comporte également l’extension de stockage sur disque SSD M.2, permettant aux joueurs PS5 de stocker et de lancer des jeux PS5 et PS4 ainsi que des applications multimédia directement depuis le stockage haute vitesse étendu. En outre, elle introduit de nouvelles fonctionnalités mobiles, notamment la prise en charge de l’application PS Remote sur un réseau mobile, mais aussi la possibilité de visionner les diffusions en partage d’écran sur l’application PlayStation App à partir du 23 septembre prochain.”

PS5's next major system software update lands tomorrow. UX enhancements, 3D audio for built-in TV speakers, M.2 SSD storage expansion, and more: https://t.co/AXYrlnyGkI

Plus, new features on the way for PS App, PS Remote Play app, and PS4 pic.twitter.com/SHwkOWIhfS

— PlayStation (@PlayStation) September 14, 2021