PS5 : Firewalk Studios en partenariat avec Sony Interactive Entertainment pour un AAA multijoueur inédit

Firewalk Studios annonce le développement d'un jeu original et multijoueur en exclusivité sur PS5.

Fondé en 2018 dans le but de créer des AAA next-gen avec Tony Hsu aux commandes, Firewalk Studios compte de nombreux vétérans de l’industrie vidéoludique dans son équipe de développement : “Nous avons l’habitude de concevoir des expériences multijoueur inoubliables. Ryan Ellis, notre directeur des jeux, était également directeur créatif sur Destiny. Elena Siegman, notre productrice exécutive, était productrice sur Guitar Hero II, Bioshock Infinite et de nombreux contenus pour Destiny. Notre talentueuse équipe a participé à la naissance de franchises emblématiques comme Mass Effect et Apex Legends. Si l’on ajoute ma propre expérience (et mes disons… milliers d’heures de jeu) sur Call of Duty et Destiny, nous avons été en mesure de concevoir certaines des meilleures expériences vidéoludiques de la décennie. Et nous avons adoré ça.”

We’re proud to announce our publishing partnership with Sony Interactive Entertainment. The opportunity to create new worlds and inspire memorable multiplayer moments for players around the world is the fire and ambition at the heart of our studio. https://t.co/Jbx915pPOO — Firewalk Studios (@FirewalkStudio) April 22, 2021

Avec l’aide de Sony Interactive Entertainment, le studio basé à Issaquah, dans l’état de Washington, va pouvoir créer un grand jeu sur PS5 : “L’opportunité de créer de nouveaux univers et d’inspirer encore plus de moments incroyables aux joueurs du monde entier est la flamme qui anime notre équipe. L’équipe PlayStation, qui aime et respecte profondément les jeux, offre l’une des meilleures expertises au monde pour concrétiser les idées les plus folles. Nous travaillons déjà d’arrache-pied sur le développement de notre jeu et nous amusons énormément à y jouer en équipe. En fait, pendant que notre équipe s’est développée au cours de cette année éprouvante, nos tests en ligne quotidiens nous ont offert un peu de joie tout en renforçant nos liens. Les éclats de rire et les bons moments passés à jouer ensemble nous ont rapprochés, même si nous n’étions pas physiquement ensemble. Notre objectif est de pouvoir offrir la même joie aux joueurs, et il nous tarde de vous montrer ce sur quoi nous travaillons quand le moment sera venu.”

Le AAA multijoueur de Firewalk Studios est déjà jouable en interne

Hermen Hulst, le patron des PlayStation Studios, explique pourquoi Firewalk Studios est un choix de qualité pour Sony Interactive Entertainment : “Nous avons tendance à travailler avec des équipes qui ont quelque chose en commun, à savoir l’ambition de l’équipe de Firewalk. Mais aussi le fait que Firewalk soit une équipe très forte, autonome et, je dirais, farouchement audacieuse… culturellement, c’est une très bonne adéquation. Je recherche donc ces facteurs avant de me limiter à des genres ou à des modes de jeu. Il s’agit davantage de faire en sorte que l’expérience soit différenciée et unique (…) Ce sont des conteurs d’histoires, tout comme les gars de nos studios. Ils racontent des histoires d’une manière très innovante. Si l’on ajoute à cela leur grande expérience collective des jeux multijoueurs AAA, je pense que nous aurons des surprises très intéressantes et très agréables pour nos fans (…) C’est un peu comme travailler avec l’un de nos studios de premier plan. C’est dire à quel point Firewalk a été ouvert et transparent avec nos équipes de production du côté de PlayStation. Cela signifie que nous pouvons faire des allers-retours, tirer parti de leur expérience – nous apprenons aussi beaucoup d’eux – mais aussi des excellents services qui aident tellement nos équipes de studios propriétaires, des choses comme les services artistiques, les services sonores, les services technologiques, l’édition, le marketing… tout cela sera également disponible pour l’équipe Firewalk.”

Proud to announce that we’re partnering with Firewalk Studios on an ambitious new multiplayer game. I’m having a lot of fun playing it and can’t wait to show you more of this exciting new IP for PlayStation Studios — Hermen Hulst (@hermenhulst) April 22, 2021

En développement depuis au moins trois ans, la première création de Firewalk Studios pourrait voir le jour plus vite qu’on ne le pense : “Je m’amuse beaucoup à y jouer et j’ai hâte de vous en montrer plus sur cette nouvelle IP passionnante.“