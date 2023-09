Procreate dévoile Dreams, sa nouvelle app pour l'animation ultra-complète, à seulement 20 $. Les créateurs sont déjà fous de cette app

Le développeur de l’app Procreate a annoncé Procreate Dreams, une nouvelle app iPad pour l’animation pensée et conçue pour être accessible quelle que soit l’expérience de l’utilisateur. Elle est aussi très abordable, à seulement 19,99 $, sans abonnement. Les artistes en sont déjà totalement fous.

L’app iPad Procreate est déjà un incontournable de cette industrie, offrant un outil puissant aux utilisateurs pour créer et éditer leurs contenus avec un achat unique à 12,99 $. Dans un monde submergé de services via abonnement et de logiciels créatifs onéreux, souvent à plusieurs centaines de dollars, Procreate est une vraie bénédiction. Et avec Procreate Dreams, le développeur Save Interactive veut procéder à l’identique avec l’animation.

Dévoilée tout récemment, Procreate Dream est une app d’animation 2D pour iPad qui peut être piloté via les contrôles tactiles ou l’Apple Pen. L’entreprise explique qu’elle veut “faire tomber la barrière d’entrée pour toute une nouvelle génération d’animateurs”, en faisant en sorte que l’interface utilisateur soit intuitive. Par exemple, son outil Performing permet aux créateurs d’enregistrer des animations live pendant que leur vidéo est en lecture, de glisser des objets, appliquer des effets et des filtres et déformer des images sans devoir définir des keyframes.

Les créateurs sont déjà fous de cette app

Cela ne veut dire qu’il n’est pas possible d’utiliser des keyframes et autres éléments dédiés de l’animation, si vous le voulez. Procreate Dreams veut être suffisamment puissant pour que les animateurs professionnels l’utilisent aussi, tout en offrant des fonctionnalités avancées comme le Flipbook, un “hommage à l’animation traditionnelle image par image” très similaire à la fonction Animation de Procreate. Les outils de Dreams seront aussi très familiers aux utilisateurs de Procreate.

Procreate Dreams semble une vraie bénédiction pour les artistes, animateurs et quiconque aime simplement les dessins animés. De nombreux créateurs pleurent de joie sur les réseaux sociaux, y voyant là déjà l’application de leurs rêves.

Save Interactive a déclaré qu’il allait gérer Procreate Dreams comme Procreate, ajoutant au fur et à mesure de nouvelles fonctionnalités et augmentant les capacités de l’app. Mais même si aucun futur développement n’a été promis, la réputation de Procreate combinée au coût unique de 19,99 $ de Dreams en fait une solution déjà très sympathique pour les créateurs.

Procreate Dreams sera disponible à l’achat sur l’App Store le 22 novembre prochain