Pretty Little Liars : le mystère de la disparition d’Alison DiLaurentis

Alison DiLaurentis est un des personnages les plus audacieux de Pretty Little Liars, la série pour adolescents réalisée par I. Marlene King.

Tl;dr Alison DiLaurentis disparaît mystérieusement de la série Pretty Little Liars”

Elle révèle plus tard que Mona Vanderwaal l’a aidée à s’échapper.

On découvre que ce n’est pas Alison, mais Bethany Young qui a été enterrée vivante.

Alison revient à Rosewood lors de la saison 5, semant le trouble parmi ses amis.

Le mystère d’Alison DiLaurentis

Le personnage emblématique d’Alison DiLaurentis dans Pretty Little Liars, interprétée par Sasha Pieterse, a fasciné les fans par son audace et l’épais mystère entourant sa disparition. Considérée comme la “reine” de sa petite ville, elle se distingue par son caractère impitoyable, ne manquant jamais une occasion de faire étalage de ses connaissances sur les secrets de ses amies les plus proches.

La disparition d’Alison

Lors de la première saison, la série suggère que Alison a été assassinée. Cependant, au fil des épisodes, il s’avère que cette hypothèse est fausse. La question de sa disparition demeure un mystère, alimentant le suspense tout au long des sept saisons de la série. Le parcours d’Alison DiLaurentis est l’un des plus intrigants de la série, parsemé d’indices et de faux-semblants.

Le rôle de Mona Vanderwaal

Dans un épisode de la saison 4, Alison révèle à ses amis que c’est Mona Vanderwaal qui l’a aidée à quitter Rosewood. Mona réussit à convaincre Alison de se cacher et de créer un faux alias, manipulant habilement la peur d’Alison d’être tuée à son avantage. Cette révélation souligne à quel point Mona peut être manipulatrice.

Le retour d’Alison à Rosewood

Alison fait son retour à Rosewood lors de la saison 5, prétendant avoir été kidnappée et détenue pendant deux ans. Ses amies sont d’abord mécontentes de son retour, mais finissent par travailler ensemble face à la menace réelle d'”A.D.”. Malgré l’évolution de son personnage et sa relation avec Emily, Alison ne révèle jamais où elle s’est cachée pendant deux ans.