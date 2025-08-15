Pourquoi Zach Cregger envisage un préquel sur le personnage clé de « Évanouis » – et pourquoi c’est judicieux

Zach Cregger envisage de développer un préquel centré sur le personnage le plus marquant de « Évanouis ». Cette initiative pourrait approfondir l’univers du film et offrir aux spectateurs une exploration inédite d’un protagoniste déjà emblématique.

Le mystère Gladys : vers un préquel après le triomphe de Évanouis ?

La récente réussite de Zach Cregger avec Évanouis (Weapons), qui a signé un démarrage spectaculaire à 43,5 millions de dollars au box-office américain, attise déjà toutes les curiosités. Au cœur de cette fresque noire et cynique, où l’influence démoniaque s’abat sur une petite ville, une figure émerge : Gladys, sorcière redoutable campée par Amy Madigan. Son charisme malsain et la dimension quasi mythologique du personnage semblent bien loin d’avoir livré tous leurs secrets.

Derrière la perruque rouge : l’origine d’un monstre effleurée puis effacée

Fait intrigant, l’histoire de Gladys, pourtant centrale, reste enveloppée d’un épais brouillard. Et pour cause : une séquence entière consacrée à son passé figurait dans la première mouture du scénario mais a été supprimée par souci de rythme. Selon des indiscrétions relayées par The Hollywood Reporter, ce chapitre sacrifié n’aurait pas souffert d’un manque de qualité. Sa suppression a sans doute nourri la fascination autour du personnage, tout en laissant planer une menace indéfinissable — un choix souvent plus efficace à l’écran que toute explication rationnelle.

L’hypothèse d’un préquel : promesse ou péril ?

Avec la montée en puissance du film, la tentation est forte pour les studios Warner Bros. et New Line de creuser davantage l’univers sinistre créé par Cregger. Imaginer un préquel centré sur Gladys — dont l’immortalité suggérée se devine lors d’une scène clé où elle évoque la « consomption », maladie oubliée depuis le Far West — ouvre des perspectives originales. Un retour aux origines pourrait même faire basculer le registre vers le western horrifique, terrain rarement exploité avec subtilité dans le genre.

Cependant, exposer tous les rouages de ce mal ancestral comporte un risque bien réel : désamorcer le malaise provoqué par le mystère. Certains précédents récents, comme « M3GAN 2.0 », ont prouvé que bousculer trop vite les codes peut dérouter.

Avenir incertain et envies multiples pour Zach Cregger

Reste que rien n’est gravé dans le marbre. Engagé actuellement sur plusieurs projets — une nouvelle adaptation cinématographique de « Resident Evil », le film « Henchman » dans l’univers DC et le script original « Flood » — Cregger sait combien « tout peut changer du jour au lendemain ». Si jamais un préquel sur Gladys venait à voir le jour, il pourrait bien faire date… À condition que l’équilibre entre révélation et suggestion soit respecté.

Pour les amateurs d’horreur mordante comme ceux qui aiment simplement frissonner face à l’inconnu, Évanouis est encore à l’affiche dans les salles obscures.