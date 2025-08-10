Weapons : Au casting original figuraient nombre d’incroyables acteurs, dont plusieurs vedettes Marvel

De nombreux acteurs célèbres étaient initialement pressentis pour rejoindre la distribution du film "Weapons", parmi lesquels plusieurs stars issues de l’univers Marvel, avant que le casting final ne soit arrêté. Retour sur ces choix inattendus.

Une valse de casting à Hollywood

À Hollywood, il n’est pas rare que des plannings surchargés bouleversent la production de films très attendus. Les conséquences se font parfois sentir jusqu’à la dernière minute, forçant réalisateurs et studios à repenser leurs choix de casting. Le récent exemple du film Weapons, dirigé par Zach Cregger, illustre parfaitement cette réalité, où des acteurs majeurs comme Pedro Pascal ou encore Brian Tyree Henry ont dû renoncer à leur participation, accaparés par d’autres engagements.

L’après-grève et ses répercussions inattendues

L’industrie sortait à peine de l’arrêt provoqué par les grèves du WGA et de la SAG-AFTRA, qui avaient paralysé les tournages durant l’été 2023. Beaucoup d’acteurs se sont retrouvés à jongler avec des promesses impossibles à tenir une fois les productions relancées. Sur le tournage de Weapons, ce fut un véritable jeu de chaises musicales : alors que la sortie surprise du thriller horrifique Barbarian avait placé Cregger sous le feu des projecteurs, presque tous les rôles principaux ont dû être recastés avant le premier clap.

Weapons: d’un casse-tête à un succès éclatant

Le cas emblématique reste celui de Pedro Pascal. Au cœur d’une année où son visage s’affiche sur tous les écrans – du petit dans « The Last of Us » au grand avec une ribambelle de films – il devait incarner Archer Graff, un père endeuillé dans le prochain Cregger. Mais faute de disponibilité, il a préféré décliner l’offre, laissant place nette pour une distribution renouvelée autour de talents tels que Julia Garner, Josh Brolin, ou encore Benedict Wong. Un seul acteur originel est resté fidèle au poste : Austin Abrams, dont le pari s’est révélé payant.

Parmi ces nombreux changements, voici les départs notables qui ont marqué la production :

Brian Tyree Henry , aperçu dans « Eternals », contraint lui aussi de quitter le navire.

, aperçu dans « Eternals », contraint lui aussi de quitter le navire. Renate Reinsve, prévue dans un rôle central mais victime du calendrier infernal.

L’originalité récompensée au box-office

Finalement, après un tournage lancé en mai 2024 et plus d’un an de patience, Weapons arrive en salles auréolé d’un score remarquable : 96% sur le Tomatometer de Rotten Tomatoes. Les critiques saluent en particulier l’interprétation intense de Julia Garner, tandis que le public répond présent en masse. Plus étonnant encore : ce thriller original devrait devancer « The Fantastic Four: First Steps » lors de son premier week-end d’exploitation. Preuve qu’au milieu des franchises et superproductions saturant l’été, l’audace scénaristique trouve encore sa place auprès des spectateurs.

La suite ? Elle s’annonce déjà intrigante : Cregger ambitionne désormais d’apporter sa patte à la franchise culte « Resident Evil ». Un nouvel univers qui pourrait bien attirer une fois encore quelques grands noms du cinéma…