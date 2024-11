Pourquoi Simon Pegg pense que Star Trek est irrémédiablement terni

Pourquoi Simon Pegg estime que la saga Star Trek est irrémédiablement entachée selon son point de vue.

Tl;dr Le dernier film « Star Trek » a été lancé en 2016.

Paramount s’efforce de produire un quatrième film « Star Trek ».

Simon Pegg affirme que l’absence d’Anton Yelchin rendrait le film « maudit ».

Le voyage incertain du prochain « Star Trek »

Depuis le lancement de « Star Trek Beyond » en 2016, les fans de la saga sont en attente d’un nouveau volet. Réalisé par Justin Lin et co-écrit par Simon Pegg, qui a également interprété Scotty, ce long-métrage a reçu des critiques mitigées. Malgré la qualité du jeu d’acteur et l’action bien menée, le film a été jugé générique, et son accueil en demi-teinte a marqué un coup d’arrêt pour la franchise au cinéma.

Les défis de la production du quatrième film « Star Trek »

Depuis, la Paramount peine à lancer un quatrième « Star Trek » dans la chronologie Kelvin. Le projet connaît de nombreux départs avortés, et la patience des spectateurs est mise à rude épreuve. Les difficultés se sont multipliées, notamment avec la disparition tragique d’un des membres principaux de la distribution, Anton Yelchin, en 2016. Cette perte a suscité des interrogations sur l’avenir du personnage de Pavel Chekov.

Simon Pegg et l’ombre d’Anton Yelchin

Simon Pegg a exprimé ses doutes quant à la réalisation de « Star Trek 4 ». Selon lui, le film serait « terni » par l’absence de Yelchin. Il a déclaré : « J’aimerais faire plus. Évidemment, tout a été définitivement terni parce que nous avons perdu Anton, et c’était une chose vraiment difficile pour tout le monde impliqué, et pour le monde réel, sans parler de quoi que ce soit d’autre. » Malgré son attachement à ses co-stars et sa volonté de retravailler avec eux, Pegg estime que le décès de Yelchin serait une absence trop prégnante à ignorer.

La réalité du temps et des finances

Par ailleurs, les acteurs du film de 2009 ont maintenant dépassé l’âge de leurs homologues de la série originale de 1966. Par exemple, Simon Pegg, âgé de 54 ans en 2024, est déjà plus âgé que James Doohan qui jouait Scotty à 46 ans. Enfin, la situation financière de Paramount, qui a beaucoup investi dans « Star Trek » depuis le lancement de Paramount+ en 2017, rend le projet d’un quatrième film incertain.