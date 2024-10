Star Trek 4 : Zoe Saldaña confirme son retour et partage ses espoirs pour Uhura

Zoe Saldaña revient dans Star Trek 4 : l'étoile d'Uhura partage ses espoirs pour son personnage.

Tl;dr Zoe Saldaña rejoint le casting de Star Trek 4.

Le script de Star Trek 4 est toujours en développement.

La date de sortie du film est incertaine, probablement vers 2027-2028.

Un nouvel espoir pour Star Trek 4

Selon un rapport récent, Zoe Saldaña aurait signé pour rejoindre le casting de Star Trek 4, apportant un nouvel élan à un projet qui semblait jusqu’à présent enlisé. Malgré le succès des deux premiers films du reboot de Star Trek, avec Chris Pine dans le rôle du Capitaine Kirk, la suite de la saga semblait compromise après des performances décevantes au box-office et des complications de développement.

Zoe Saldaña, une étoile dans la saga

L’actrice a fait part de ses attentes concernant son personnage, Lt. Nyota Uhura, dans le prochain volet. Saldaña, experte en linguistique extraterrestre, espère voir son personnage évoluer, notamment dans sa relation avec Spock, interprété par Zachary Quinto. Toutefois, elle indique clairement qu’elle n’attendra pas indéfiniment que le projet se concrétise, soulignant sa volonté d’explorer d’autres horizons artistiques.

Des incertitudes persistantes

Le scénario de Star Trek 4 semble toujours en phase de développement. Initialement prévu pour une sortie en décembre 2023, le film n’a plus de date de sortie confirmée. Selon certaines hypothèses, la date la plus probable serait 2027 ou 2028. Des noms tels que Pine, Quinto, Simon Pegg (Montgomery Scott), Karl Urban (Dr. Leonard McCoy) et John Cho (Lt. Hikaru Sulu) sont évoqués pour le casting, bien que l’information reste à confirmer.