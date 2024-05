Pourquoi les avis sur Megalopolis sont-ils si profondément divisés ?

Le film Megalopolis de Coppola suscite des avis divergents. Mais pourquoi au juste ? Éléments de réponse.

Certains critiques voient le personnage de Adam Driver comme un reflet de Coppola.

Le film est décrit comme ambitieux et débordant d’idées.

Il n’a pas encore de distributeur américain ni de date de sortie.

Une œuvre longuement attendue

Le nouveau film tant attendu de Francis Ford Coppola, Megalopolis, a finalement été dévoilé à Cannes. Projet qui a germé dans l’esprit du réalisateur depuis les années 1980, l’œuvre a suscité de vives attentes. Pourtant, après les premières projections, le film a laissé les critiques perplexe.

Une vision utopique de Rome

Megalopolis met en scène Adam Driver en tant qu’architecte cherchant à reconstruire la ville fictive de la Nouvelle Rome en une utopie suite à une catastrophe. Pourtant, cette description ne fait qu’effleurer l’étendue du film qui a attiré les critiques davantage par son style que son intrigue. Le film a prouvé être un véritable test de Rorschach parmi les critiques, chaque avis peignant un tableau totalement différent.

Une distribution impressionnante

Au-delà d’Adam Driver, le film rassemble un casting impressionnant et diversifié, incluant des collaborateurs de longue date de Coppola. L’un des choix de casting les plus surprenants a été Shia LaBeouf, dont la carrière atypique a souvent été critiquée. Néanmoins, les performances des acteurs ont suscité des avis divergents et reflètent le style unique de Megalopolis.

Un film difficile à étiqueter

Nombreuses sont les critiques qui soulignent que Megalopolis est assez différent de tout autre film à gros budget jamais réalisé. Avec un mélange de genres conflictuels, Megalopolis résiste à toute tentative de compréhension et d’analyse par comparaison avec d’autres films similaires. Les studios ont même eu du mal à savoir comment commercialiser le film.