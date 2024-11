Pourquoi Chris Hemsworth a-t-il remplacé Dwayne Johnson dans Tyler Rake ?

Le parcours tumultueux de la production du film Tyler Rake témoigne d’un mélange fascinant de circonstances imprévues et de décisions stratégiques.

Tl;dr Tyler Rake était initialement prévu sous le titre Ciudad, avec Dwayne Johnson dans le rôle principal et les frères Russo à la réalisation.

L’ascension des Russo dans le monde de Marvel interrompit le projet Ciudad, et Dwayne Johnson passa à de nouveaux films.

Le projet fut relancé sous le nom Tyler Rake, avec Chris Hemsworth dans le rôle principal, et Sam Hargrave à la réalisation, donnant naissance à un succès mondial.

Un projet ambitieux intitulé Ciudad

Avant de devenir le film que l’on connaît sous le nom de Tyler Rake, le projet s’appelait Ciudad, du nom de la bande dessinée créée par les frères Russo. Le scénario initial prenait place au Brésil et racontait l’histoire d’un mercenaire chargé de sauver la fille kidnappée d’un puissant baron de la drogue. En 2012, Dwayne Johnson, porté par le succès colossal de Fast and Furious 5, devait tenir le rôle principal. Ce projet représentait une opportunité parfaite pour Dwayne Johnson de renforcer son statut de star d’action incontournable, tandis que les Russo ambitionnaient de se faire un nom en dehors des comédies et des séries télévisées.

L’appel de Marvel et la mise en pause de Ciudad

L’annonce de Ciudad coïncida avec un événement décisif dans la carrière des frères Russo : leur recrutement par Marvel Studios pour réaliser Captain America: The Winter Soldier. Ce tournant les propulsa dans l’univers des blockbusters, mais leur nouvelle implication laissa Ciudad sans réalisateur. Pendant ce temps, Dwayne Johnson continua son ascension avec des films tels que Hercules et San Andreas. Les Russo, quant à eux, se consacrèrent aux chapitres majeurs de l’univers Marvel, culminant avec Avengers: Infinity War et Endgame. Ce succès leur permit d’acquérir une influence considérable, mais repoussa Ciudad aux oubliettes pour plusieurs années.

Chris Hemsworth et la renaissance de Tyler Rake

Lorsqu’ils décidèrent de relancer le projet, les Russo procédèrent à une révision complète. Le scénario fut déplacé du Brésil au Bangladesh, donnant ainsi naissance à Tyler Rake. Plutôt que de reprendre eux-mêmes la réalisation, ils confièrent le poste à Sam Hargrave, coordinateur des cascades sur Infinity War et Endgame. Ce choix permit d’ancrer le film dans un style d’action viscéral et immersif. Pour le rôle principal, les Russo optèrent pour Chris Hemsworth, l’interprète de Thor. Cette décision s’inscrivait dans leur logique de travailler avec des talents issus de l’univers Marvel, et Chris Hemsworth apporta une intensité brute et une profondeur émotionnelle qui allaient définir le personnage de Tyler Rake.

Un succès phénoménal et une nouvelle franchise d’action

La sortie de Tyler Rake en 2020 fut un triomphe pour Netflix, captivant les spectateurs avec ses séquences d’action haletantes et son personnage principal complexe. La performance de Chris Hemsworth, combinée à la réalisation nerveuse de Sam Hargrave, fit du film une référence dans le genre de l’action moderne. Ce succès donna lieu à une suite en 2023, avec un troisième opus déjà en préparation. Si Ciudad avec Dwayne Johnson aurait probablement été un film solide, l’évolution du projet en Tyler Rake permit non seulement aux Russo de révolutionner les films Marvel, mais aussi de créer une franchise indépendante, désormais incontournable.