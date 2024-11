Netflix dévoile la date de sortie de la saison 3 de Alice in Borderland

Après presque trois ans d'attente suite à la dernière saison, le thriller de science-fiction à succès d'envergure record de Netflix, Alice in Borderland, voit enfin son horizon s'éclaircir avec l'annonce d'une fenêtre de sortie pour sa troisième saison.

Le géant du streaming Netflix a récemment annoncé le renouvellement de sa série à succès Alice in Borderland pour une troisième saison. Basée sur le manga populaire de Haro Aso, la série a captivé les téléspectateurs avec son intrigue fascinante, mêlant suspense et science-fiction.

La série japonaise met en scène Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya, deux individus luttant pour leur survie dans un Tokyo déserté. Pour maintenir leur droit de séjour dans la ville, ils sont contraints de participer à une série de jeux périlleux. En échouant, une fin fatale les attend…

Depuis sa première diffusion en décembre 2020, la série a reçu des critiques élogieuses. La deuxième saison, sortie en décembre 2022, a réussi à établir un nouveau record pour Netflix en atteignant le plus grand nombre d’heures de visionnage en une semaine pour une série japonaise, avec 61,2 millions d’heures.

Les détails concernant la troisième saison restent encore flous. Toutefois, il est fort probable que le personnage du Joker, évoqué lors de la dernière scène de la deuxième saison, fasse son apparition dans les prochains épisodes. Ce personnage, encore inconnu dans la série, suscite une grande attente chez les fans.

Outre le retour des acteurs principaux, le réalisateur Shinsuke Sato sera également de la partie pour cette nouvelle saison. La nouvelle a suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux, les fans exprimant leur enthousiasme pour le retour de cette série qu’ils jugent « sous-estimée » et comptant parmi leurs « favorites sur Netflix ».

On en pense quoi ?

La série télévisée Alice in Borderland diffusée sur la plateforme de streaming Netflix continue de repousser les limites de la créativité tout en offrant un divertissement de qualité. L’annonce de la troisième saison est une preuve supplémentaire de la capacité de Netflix à produire des séries innovantes et captivantes. Les fans et les nouveaux spectateurs peuvent s’attendre à une saison remplie de suspense et de surprises.