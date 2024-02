Pourquoi Britney Spears n’a-t-elle jamais refait de film après Crossroads ?

En 2002, Britney Spears a fait ses débuts officiels au cinéma en incarnant Lucy dans le film d'initiation Crossroads. Cependant, elle n'a plus joué dans un autre film depuis.

Tl;dr Britney Spears n’a joué dans un seul film, Crossroads en 2002.

Elle a arrêté le cinéma car elle avait du mal à se séparer de ses personnages.

Elle a refusé le rôle principal dans The Notebook en 2004.

Britney Spears a décidé de se concentrer uniquement sur sa carrière musicale après Crossroads.

Britney Spears, une carrière cinématographique éphémère

La popstar Britney Spears a fait ses débuts officiels au cinéma en 2002 en incarnant Lucy dans le film Crossroads. Un film qu’elle n’a pas seulement joué, mais dont elle a également inspiré le concept. Trois amies d’enfance qui, après s’être éloignées à l’adolescence, renouent lors d’un voyage à travers le pays après leur remise des diplômes. Un scénario que Shonda Rimes a ensuite développé.

Un rôle qui a laissé des traces

Malgré son implication dans le film, Britney Spears n’a jamais retourné devant la caméra après Crossroads. L’une des raisons de cet arrêt du cinéma est le mal qu’elle avait à se séparer de son personnage. Dans son autobiographie, elle raconte ne pas avoir su se détacher du personnage de Lucy après le tournage et s’être retrouvée à vivre un véritable method acting.

Un rôle manqué qui a mis fin à sa carrière d’actrice

Après son expérience sur Crossroads, Spears a continué à poursuivre une carrière d’actrice pour un peu plus longtemps. En 2002, la même année que la sortie de Crossroads, elle a auditionné pour le rôle principal féminin d’Allie dans l’adaptation cinématographique du roman romantique de Nicholas Sparks, The Notebook. Un rôle qu’elle n’a finalement pas obtenu et qui a sonné le glas de sa carrière d’actrice.