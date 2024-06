Pourquoi Ari Haswari est l’antagoniste clé de NCIS ?

Dans la série NCIS, Ari Haswari occupe une place centrale parmi les antagonistes en raison de sa double vie d'agent du Mossad et de terroriste, manipulant habilement les deux factions pour semer le chaos au sein de l'équipe du NCIS, marquant tragiquement son passage par l'assassinat de l'agent Kate Todd.

Tl;dr Ari Haswari, personnage clé de NCIS, revient sur le devant de la scène.

Un nouveau spin-off NCIS: Tony & Ziva est prévu.

Rudolf Martin, interprète d’Ari, partage des détails sur son personnage.

Des spéculations existent sur le retour d’Ari malgré sa mort dans la saison 3.

Ari Haswari, le retour d’un antagoniste mémorable

Il y a près de deux décennies, un personnage faisait son apparition dans NCIS : Ari Haswari. Interprété par Rudolf Martin, ce personnage d’origine israélienne, agent du Mossad en roue libre, a marqué l’histoire de la franchise. Sa trahison envers Israël et ses liens avec sa demi-sœur, Ziva David, ont eu un impact significatif sur la série.

Un nouveau chapitre pour NCIS

Aujourd’hui, Ari Haswari refait surface. En effet, un nouveau spin-off de la série, NCIS: Tony & Ziva, est en préparation. Le personnage d’Ari est au cœur des discussions car il a joué un rôle essentiel dans l’introduction de Ziva.

Des révélations inédites sur Ari Haswari

Rudolf Martin, l’acteur qui a donné vie à Ari Haswari, est récemment apparu dans le podcast Off Duty: An NCIS Rewatch. Il y a partagé des détails inédits sur son personnage, notamment sur la façon dont il a obtenu le rôle et sur l’importance de son personnage pour l’évolution de la série.

Le retour d’Ari Haswari, une possibilité ?

Malgré sa mort dans la saison 3, NCIS a déjà trouvé un moyen de faire revenir Ari. En effet, il est apparu sous forme de visualisation à Gibbs lors d’une expérience de mort imminente. Une telle méthode pourrait être utilisée pour faire réapparaître Ari dans NCIS: Tony & Ziva, permettant ainsi à Ziva de faire la paix avec son passé.