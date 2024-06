Pourquoi Cote de Pablo a failli ne pas jouer Ziva dans NCIS ?

Avec son rôle inoubliable de Ziva David dans NCIS, Cote de Pablo a su conquérir le cœur des fans et contribuer au succès durable de la série.

Tl;dr Ziva David de NCIS aurait pu ne pas être interprété par Cote de Pablo.

La comédienne américano-chilienne a remporté le rôle malgré une concurrente qui avait passé de nombreux castings.

La dynamique entre les personnages de Ziva et Tony a été déterminante pour le succès de NCIS.

Le parcours improbable de Cote de Pablo

La saga de NCIS ne serait pas la même sans Cote de Pablo, qui a incarné le personnage inoubliable de Ziva David. Présente de la saison 3 à la saison 11, elle a su, contre toute attente, conquérir le cœur des fans et devenir l’une des figures emblématiques de la série.

Une audition à l’issue incertaine

Comme le révèle le podcast Off Duty: An NCIS Rewatch, l’actrice Cote de Pablo n’était pas la seule candidate pour le rôle de Ziva, un ancien agent du Mossad qui deviendra par la suite un agent spécial du NCIS. Une autre actrice, ayant déjà passé une quinzaine d’auditions pour ce même rôle, était présente lors du casting. Ainsi, Cote de Pablo pensait que ses chances d’obtenir le rôle étaient minimes.

Un moment décisif

Malgré tout, Cote de Pablo a su impressionner. Lors de son audition, elle a suivi le conseil du showrunner Donald P. Bellisario de rire des pitreries de Michael Weatherly, alias Tony. Cette interaction a donné le ton à la relation entre Ziva et Tony, un élément clé du succès de la série NCIS. Plus tard ce soir-là, Donald P. Bellisario lui-même lui a annoncé qu’elle avait décroché le rôle après une seule audition.

Un déménagement immédiat pour NCIS

Après avoir reçu cette nouvelle, Cote de Pablo a quitté New York pour s’installer en Californie et commencer immédiatement le tournage de la saison 3 de NCIS. La dynamique établie ce jour-là entre Michael Weatherly et Cote de Pablo a marqué l’histoire de NCIS et a établi une relation que les fans ont adorée.