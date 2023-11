Pour protéger les plus jeunes, YouTube va limiter les recommandations de vidéos potentiellement dangereuses. Tout est bon à prendre pour protéger la santé mentale des plus jeunes.

Des études externes comme des rapports internes ont plusieurs fois démontré l’impact négatif que peuvent avoir les media sociaux sur la santé mentale des plus jeunes, ce qui a conduit à la mise en place d’un certain nombre de mesures de précaution sur les plateformes. Aujourd’hui, YouTube étend encore ses outils relatifs au bien-être des utilisateurs, et plus précisément des plus jeunes, en incluant des limites de recommandations sur les vidéos qui pourraient être dangereuses.

Pour protéger les plus jeunes, YouTube va limiter les recommandations de vidéos potentiellement dangereuses

YouTube s’est associé au Youth and Families Advisory Committe pour identifier les différents types de vidéos qui pourraient avoir un effet néfaste sur la santé mentale des adolescents si elles sont vues de manière répétée. Parmi les catégories ainsi définies, on trouve les vidéos qui idéalisent certains corps, certaines fonctions ou certains niveaux de forme ou qui montrent des agressions sociales. Cependant, ces vidéos restent atteignables par la recherche (et elles peuvent être recommandées au moins une fois). Pour ce faire, YouTube a réalisé ses ressources de crise – les informations qui apparaissent si quelqu’un cherche des mots comme “auto-mutilation” ou “trouble de l’alimentation” – dans un panneau en pleine page. L’idée est de venir forcer les internautes à faire davantage de pauses et à rendre les ressources de gestion de crise plus visibles.

Tout est bon à prendre pour protéger la santé mentale des plus jeunes

La firme de Mountain View augmente aussi la fréquence de ses rappels d’heure du coucher et de pause, cette dernière apparaissant désormais automatiquement toutes les heures pour les utilisateurs âgés de moins de 18 ans. La fréquence peut être ajustée dans les paramètres par l’utilisateur ou par un parent. Les pauses peuvent être très bénéfiques, si l’on en croit un rapport d’août 2022 de Pew Research qui concluait que 95 % des adolescents américains utilisent YouTube et que près d’un cinquième d’entre eux sont sur la plateforme “presque constamment”. TikTok, de son côté, arrivait en deuxième position des plateformes les plus populaires, avec 67 % des répondants qui l’utilisaient, près d’un tiers de moins par rapport à YouTube.