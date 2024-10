Pour la première fois en Europe, Naruto s’invite dans un parc d’attractions !

En 2026, le Parc Spirou Provence accueillera une zone de 15.000 m² dédiée à l’univers de Naruto, offrant aux fans une immersion totale dans le monde du célèbre ninja de Konoha.

Tl;dr Le Parc Spirou Provence va ouvrir une zone de 15.000 m² dédiée à Naruto en 2026, une première en Europe.

Elle proposera une immersion totale dans le village de Konoha avec des attractions inédites.

Fruit d’une collaboration internationale, ce projet renforce l’offre unique du Parc Spirou Provence pour les fans de manga.

Une aventure immersive dans l’univers de Naruto

Le Parc Spirou Provence se prépare à frapper fort avec ce nouveau projet en collaboration avec l’éditeur japonais Shueisha, Studio Pierrot et TV Tokyo. D’une superficie de 15.000 m², la zone sera conçue pour offrir une immersion totale dans le monde de Naruto, permettant aux visiteurs de se plonger dans le village de Konoha et de revivre les aventures du ninja aux cheveux blonds. Attractions, décors, et détails minutieux viendront enrichir cette expérience, assurant aux fans un voyage inoubliable et unique en Europe.

En 2026, découvrez au Parc Spirou Provence… Naruto ! Non, vous ne rêvez pas ! Partez à la découverte du village mythique de Konoha, près de 15 000 m2 d'aventures vous attendent, préparez-vous à une expérience inédite et immersive auprès de Spirou et Naruto ! Alors, on se… pic.twitter.com/uCglWJEQC1 — Editions Kana (@EditionsKana) October 25, 2024

Une collaboration de grande ampleur

Le projet représente plusieurs années de préparation et de coopération entre Mediatoon Licensing, le Parc Spirou Provence, et des partenaires japonais de renom. Cette collaboration vise à créer un espace fidèle à l’univers Naruto et à répondre aux attentes des fans de manga et d’animé. « C’est une immense joie et un honneur pour nous de donner vie à l’univers de Naruto au Parc Spirou », commente Hervé Lux, directeur général du Parc Spirou Provence. À travers ce projet, le parc ambitionne de marquer les esprits et de devenir un pôle d’attraction majeur pour les passionnés de séries animées en Europe.

Le Parc Spirou, un acteur clé dans le monde des loisirs

Inauguré en 2018, le Parc Spirou Provence s’est rapidement imposé comme un lieu incontournable pour les fans de bande dessinée et de culture populaire. Le parc, qui totalise aujourd’hui 25 attractions, attire des visiteurs de toute la France et a déjà dépassé le million de visiteurs depuis son ouverture. La zone dédiée à Naruto s’inscrit dans une dynamique de développement, confirmée cette année avec l’acquisition du parc aquatique Wave Island, voisin du Parc Spirou, ce qui renforce son positionnement de destination de loisirs de premier plan dans le sud de la France.

Une ouverture prévue pour le printemps 2026

Les premières attractions de la zone Naruto sont attendues pour le printemps 2026 au sein du Parc Spirou Provence. Bien que les détails précis soient encore tenus secrets, les responsables promettent une expérience sensorielle et immersive de premier ordre. Les visiteurs pourront explorer différents lieux emblématiques de la série, rencontrer leurs personnages préférés et découvrir des attractions qui les plongeront directement dans l’univers de Naruto. Cette ouverture marque une première en Europe pour une zone thématique consacrée exclusivement à un personnage de manga, et le public attend déjà avec impatience les révélations à venir sur les spécificités des attractions.

On en pense quoi ? L’arrivée de cette zone dédiée à Naruto au Parc Spirou Provence est une nouvelle très enthousiasmante pour les amateurs de manga et d’animé. En s’associant à des géants de l’animation japonaise, le Parc Spirou montre sa capacité à innover et à capter l’intérêt d’un public international. Avec cette expansion, le parc pourrait bien devenir une destination incontournable pour les fans de culture japonaise et enrichir l’offre touristique de la région. Ce projet est prometteur non seulement pour les fans de Naruto, mais aussi pour le développement du Parc Spirou, qui s’affirme comme un acteur dynamique et ambitieux dans le secteur des loisirs en France.