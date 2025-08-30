Le créateur de Naruto révèle un crossover inédit avec Dragons

Le créateur de Naruto propose une collaboration inédite avec l’univers de Dragons, mêlant l’art et les personnages du célèbre manga japonais à celui du film d’animation. Cette initiative promet des rencontres originales entre ces deux mondes emblématiques.

Tl;dr Crossover inédit entre Naruto et Dragons .

et . Masashi Kishimoto célèbre le film live-action.

Suite manga et anime en attente pour Boruto.

Un pont inédit entre deux univers cultes

C’est une collaboration qui n’était attendue par personne, mais qui fait déjà parler d’elle. Pour célébrer la sortie japonaise du film live-action Dragons, l’illustre créateur de Naruto, Masashi Kishimoto, a choisi de mêler son univers à celui des célèbres dragons de la franchise Universal. Résultat : un crossover graphique où le Septième Hokage croise la route d’Harold et de ses compagnons ailés, héros déjà présents dans un parc à thème dédié chez Universal Studios.

Kishimoto encense la saga « Dragons »

On sent chez le mangaka une réelle admiration pour l’œuvre de DreamWorks, au point qu’il s’est fendu d’un hommage appuyé : « L’animé “Dragons” était si divertissant qu’il est considéré comme un chef-d’œuvre parmi mes collègues dessinateurs. Désormais en live-action, c’est tout aussi captivant ! Monter sur le dos d’un dragon réel, ça vole encore mieux ! » Une déclaration chaleureuse, accompagnée d’une illustration originale marquant ce rapprochement entre ninjas et créatures légendaires.

Naruto et les dragons : peu de croisements jusqu’ici

Si l’univers du ninja blond regorge de créatures fantastiques, les dragons n’y ont jamais vraiment trouvé leur place. À défaut, on se souvient des invocations emblématiques – grenouilles géantes en tête – qui font partie des atouts de Naruto grâce à l’enseignement de Jiraya. Pourtant, cette parenthèse dragonesque vient enrichir une saga qui continue d’évoluer, notamment via le manga actuel Boruto: Two Blue Vortex. On y retrouve Naruto enfermé dans une autre dimension tandis que son fils affronte de nouveaux défis majeurs.

L’avenir de l’anime Boruto reste flou

Le sort du village caché des feuilles au format animé demeure incertain. Le studio Pierrot avait bien annoncé quatre épisodes inédits censés replonger les fans dans le passé de Konoha, mais depuis, silence radio sur la date de retour officielle. Quant à Boruto, il ne cesse pourtant de gagner en puissance – entraîné par le clone de Jiraya, il a récemment vaincu Code lors d’un affrontement décisif. Sa sœur Himawari n’est pas en reste non plus, évoluant rapidement sur les traces du Septième Hokage.

Si cette collaboration graphique reste ponctuelle, elle rappelle à quel point ces deux mondes fascinent et inspirent au-delà des frontières traditionnelles du manga ou du cinéma.