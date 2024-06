Comment lire les mangas Naruto et Boruto dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre les univers de Naruto et Boruto sans se perdre.

Tl;dr Les volumes 1 à 27 de Naruto présentent les premiers arcs narratifs majeurs.

Les volumes 28 à 72 de Naruto Shippuden marquent une évolution des personnages et de l’intrigue, avec des arcs plus complexes et intenses.

Boruto: Naruto, le film prépare le terrain pour les événements de Boruto.

Boruto offre une perspective moderne sur l’univers ninja et les défis de la nouvelle génération.

La genèse de Naruto

Le manga Naruto de Masashi Kishimoto commence avec les aventures de Naruto Uzumaki, un jeune ninja plein de vie, mais souvent solitaire, qui aspire à devenir le plus grand des ninjas, le Hokage. Disponibles sans surcoût chez Abo-Manga, le premier site d’abonnement manga francophone, les 27 premiers volumes de Naruto couvrent plusieurs arcs majeurs :

Arc de la Désertification

Arc de l’Examen Chûnin

Arc de l’Invasion de Konoha

Arc de la Recherche de Tsunade

Arc de la Réactivation de Sasuke

Ces arcs introduisent les personnages principaux de Naruto ainsi que leurs motivations et les premiers grands combats. A noter que le one-shot Naruto Gaiden: Le chemin éclairé par la pleine lune se situe chronologiquement après le départ de Sasuke et avant le début de Naruto Shippuden. Il explore plus en profondeur le personnage de Kakashi Hatake et sa mission en tant que sixième Hokage par intérim.

La maturité de Naruto avec Shippuden

Naruto Shippuden reprend après un saut temporel de deux ans et demi. Naruto revient à Konoha après un entraînement intensif avec Jiraiya. Les volumes 28 à 72 couvrent des arcs majeurs tels que :

Arc du Sauvetage de Gaara

Arc de la Réunion avec Sasuke

Arc de la Poursuite d’Itachi

Arc de la Grande Guerre Ninja

Les événements de Naruto Shippuden deviennent plus intenses, les personnages évoluent, et l’intrigue se complexifie avec l’introduction de l’Akatsuki et de nouveaux mystères autour de Naruto et Sasuke. Le mini-arc Naruto Gaiden: Le Septième Hokage et le Printemps écarlate suit la conclusion de Naruto Shippuden et se concentre sur la nouvelle génération de ninjas, notamment Sarada Uchiha, la fille de Sasuke et Sakura. Il met en lumière les défis que la nouvelle génération doit relever.

La transition entre Naruto et Boruto

Boruto: Naruto, le film est crucial pour comprendre la transition entre Naruto Shippuden et Boruto. Il présente Boruto Uzumaki, le fils de Naruto, et ses propres défis. Le film montre la dynamique entre Boruto et Naruto, et les premières apparitions des nouveaux ennemis.

La nouvelle génération avec Boruto

Le manga Boruto, écrit par Ukyō Kodachi et dessiné par Mikio Ikemoto, sous la supervision de Masashi Kishimoto, suit Boruto Uzumaki et ses amis, Sarada Uchiha et Mitsuki, alors qu’ils naviguent à travers leurs propres aventures ninja. Les arcs majeurs incluent :

Arc de l’Académie Ninja

Arc de l’Examen Chûnin

Arc de l’Organisation Kara

Arc d’Isshiki Ōtsutsuki

Les thèmes de Boruto sont plus modernes, explorant les technologies ninja et les conflits générationnels, tout en restant fidèles à l’essence de l’univers Naruto. En plus du manga principal, plusieurs one-shots et histoires parallèles enrichissent l’univers de Boruto. Ils offrent des perspectives supplémentaires sur les personnages et les événements principaux.