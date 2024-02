Naruto en live-action : le film sera écrit et réalisé par Destin Daniel Cretton

L'adaptation cinématographique de la franchise Naruto est actuellement en développement sous la houlette d'un ancien du MCU qui se chargera de l'écriture et de la réalisation.

Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux pour Marvel Studios, est aux commandes de ce projet supervisé par Masashi Kishimoto.

Il s’agit de la première adaptation cinématographique de Naruto.

Le succès du film live-action Naruto dépendra de l’accueil des fans du manga et de l’anime.

Une adaptation cinématographique pour le manga Naruto

Le célèbre manga japonais Naruto, initialement paru en 1999 sous la plume de Masashi Kishimoto, va être adapté en film live-action. Cette saga, qui relate les aventures d’un jeune ninja aspirant à devenir le leader de son village, a su conquérir des millions de fans à travers le monde. Après avoir été déclinée en séries animées, en films d’animation, en jeux vidéo ou encore en romans, la franchise Naruto s’apprête à se réinventer pour le grand écran.

'Naruto,' one of the most popular mangas of all time that tracked the character’s coming-of-age, friendships, and many super-powered ninja battles, is headed to the big screen: https://t.co/6vjjtNSe5U pic.twitter.com/jwydHiEszH — The Hollywood Reporter (@THR) February 23, 2024

Un réalisateur de renom aux commandes

La réalisation du film live-action Naruto a été confiée à Destin Daniel Cretton, reconnu pour son travail sur Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux dans l’univers cinématographique Marvel. Selon The Hollywood Reporter, Destin Daniel Cretton produira également l’adaptation cinématographique de Naruto avec Hisako, la société de Jeyun Munford, en collaboration avec Jeremy Latcham ainsi qu’Avi Arad, Ari Arad et Emmy Yu d’Arad Productions.

Un défi de taille pour l’équipe de production

Naruto, tout comme Bleach et One Piece, fait partie des trois grandes franchises manga du Shonen Jump de Shūeisha, une maison d’édition japonaise fondée en 1925 publiant principalement des magazines consacrés aux mangas. La réalisation de cette première adaptation live-action de Naruto représente un défi de taille pour Destin Daniel Cretton et son équipe. Les précédentes adaptations anglophones de mangas et d’animes ont reçu un accueil mitigé de la part des fans, ce qui souligne le défi que représente ce projet.

A noter que Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, supervise le projet :

Lorsque j’ai entendu parler de l’engagement de Destin Daniel Cretton, c’était juste après avoir vu un de ses films d’action à succès, et j’ai pensé qu’il serait le réalisateur idéal pour Naruto. Après avoir vu ses autres films et compris que son point fort est de créer des drames solides sur les gens, j’ai été convaincu qu’il n’y avait pas d’autre réalisateur pour Naruto. Lorsque j’ai rencontré Destin Daniel Cretton, j’ai également trouvé que c’était un réalisateur ouvert d’esprit qui était prêt à accepter ma contribution, et j’étais convaincu que nous serions capables de coopérer ensemble dans le processus de production. Pour dire les choses simplement, le Naruto en prises de vues réelles sera un film d’action spectaculaire et de drame profond. Je ne peux que m’en réjouir.

Des obstacles à surmonter

En plus de devoir séduire une fanbase potentiellement réticente, l’équipe de production devra faire face à de nombreux autres défis. Le choix des éléments narratifs à inclure dans le film sera déterminant pour son succès. Bien que le film soit envisagé comme le premier volet d’une longue franchise, l’avenir de ces suites dépendra du succès du film original.