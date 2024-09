Après One Piece et Naruto, le prochain anime en live-action Hollywoodien devrait être évident

Suite au succès de la série One Piece sur Netflix et le développement d'un film Naruto, une nouvelle adaptation live-action de Bleach pourrait s'inscrire dans cette tendance croissante d'adaptations de mangas emblématiques. Cela offrirait l'opportunité d'explorer plus en profondeur l'univers captivant de Tite Kubo.

Tl;dr Netflix a réussi a adapter le manga One Piece en série live-action.

L’annonce d’un film en live-action sur Naruto a suivi.

Hollywood pourrait désormais adapter Bleach sur le grand écran, complétant le fameux « Big Three ».

Warner Bros. Pictures Japan et Cine Bazar ont déjà travaillé sur une adaptation de Bleach en 2018.

De One Piece à Naruto… vers Bleach

Après le succès de l’adaptation live de l’anime One Piece sur Netflix, l’annonce d’un film live sur Naruto a rapidement suivi. Malgré les défis inhérents à la transposition de ces œuvres complexes et visuellement impressionnantes dans un format live, Netflix a prouvé que c’était possible. Avec One Piece et Naruto déjà en cours, le prochain anime à adapter par Hollywood semble évident : Bleach.

Le « Big Three » des animes en live-action

Les fans d’anime font souvent référence aux trois animes classiques les plus populaires sous le nom de « Big Three« , à savoir One Piece, Naruto et Bleach. Avant de se plonger dans des séries plus récentes, Hollywood devrait adapter ces classiques. Avec la deuxième saison de One Piece en cours et Naruto en production, il est logique que Bleach soit le prochain sur la liste.

Bleach a déjà connu une adaptation live réussie

La preuve que Bleach mérite une adaptation live vient du fait qu’il en a déjà eu une, produite par Warner Bros. Pictures Japan et Cine Bazar en 2018. C’était une production japonaise et non hollywoodienne, mais elle a été bien accueillie, avec un score de 71% de la part des critiques et 75% du public sur Rotten Tomatoes.

L’adaptation idéale de Bleach

Une adaptation idéale de Bleach devrait consulter le créateur et respecter le matériel source. De plus, elle serait de préférence une série télévisée, car cela donnerait plus de temps pour développer les arcs narratifs et les personnages qui font la grandeur de Bleach.