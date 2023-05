Le service VIZ Manga propose les chapitres en anglais en même temps que le Japon

VIZ Media lance VIZ Manga, un abonnement à 2 $ par mois permettant d'accéder à des chapitres en anglais en même temps que le Japon.

VIZ Media a lancé un nouveau service qui promet de proposer les versions anglaises des derniers chapitres des manga de son catalogue à ses abonnés dès leur sortie au Japon. Le service, baptisé VIZ Manga, propose des manga publiés par Shogakugan et Shueisha et coûte 2 $ par mois. Son catalogue actuel en “simulpub” (“publication simultanée”) compte 15 titres, parmi lesquels la suite de Inuyasha, Yashahime: Princess Half-Demon et Mao, par Rumiko Takahashi. Les fans peuvent même lire les trois plus récents chapitres gratuitement. Cet abonnement offre aussi un accès à un catalogue de plus de 10 000 chapitres, y compris GYO de Junji Ito et Uzumaki, Fushigi Yuugi de Yuu Watase, Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi et Nana de Ai Yazawa.

VIZ Media lance VIZ Manga, un abonnement à 2 $ par mois

“De par le succès explosif du service numérique Shonen Jump, ce nouveau développement va étendre de manière exponentielle l’offre numérique de VIZ Media”, explique l’entreprise dans son annonce. Le service d’abonnement Shonen Jump avait vu le jour en 2018 et propse aux fans de pouvoir lire les dernières sorties dès leur publication au Japon. VIZ Media déclare que c’est la première fois que les fans anglophones ont accès aux titres des éditeurs en même temps que le Japon, de manière légale, évidemment. L’objectif est de faire en sorte que les fans délaissent les traductions non autorisées, celles-ci arrivant souvent quelques heures seulement après la publication d’un chapitre au Japon, et, à plus grande échelle, de participer à mettre fin au problème du piratage dans cette industrie.

permettant d’accéder à des chapitres en anglais en même temps que le Japon

Selon la Content Overseas Distribution Association basée à Tokyo, l’industrie du manga japonaise a perdu entre 2,9 et 6,2 milliards de dollars en 2021 à cause du piratage. Les webtoons coréens connaissent aussi une incroyable croissance de popularité ces dernières années tandis que l’industrie du manga japonaise rétrécit. Les webtoons sont des comics numériques optimisés pour les smartphones et leurs formats d’édition les rendent bien plus faciles à lire sur ce genre d’appareil. Le manga, lui, a toujours été une industrie d’impression, mais les éditeurs cherchent depuis plusieurs années à étendre leur présence numérique.

À l’heure actuelle, VIZ Manga n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada, accessible via l’app Android ou iOS et son site web. Les abonnements, eux, ne peuvent être souscrits que via l’app. VIZ Media prévoit d’étendre la disponibilité du service à d’autres pays dans les prochains mois. À suivre !