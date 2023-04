Black Knight : un K-drama dystopique basé sur un webtoon

L'adaptation en live-action de Delivery Knight arrive sur Netflix.

Écrite et réalisée par le coréen Cho Ui-seok, la série télévisée Black Knight qui est produite par PROJECT318 dépeint un monde pollué par l’air en 2071, où les gens dépendent de masques respiratoires pour respirer. Seul un pour cent de la race humaine a survécu, et une stratification sociale stricte a été établie dans les terres désertiques de la péninsule coréenne. Les chauffeurs-livreurs jouent un rôle crucial dans ce système, et pour les réfugiés, devenir chauffeur-livreur est leur seul espoir de survie. Au milieu du chaos, un livreur légendaire, “5-8”, doté d’aptitudes au combat exceptionnelles, et un réfugié, “Sawol”, qui rêve de suivre ses traces, vont se démarquer des autres.

Un trailer pour Black Knight

Black Knight sortira le 12 mai prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix. Le casting est composé de Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang Yoo-seok, Lee “Esom” So-young, Kim Eui-sung et Jin Kyung.

L’histoire de Delivery Knight/Black Knight a attiré l’attention par son postulat créatif, qui réimagine une profession familière, en l’occurrence les livreurs, en un groupe unique responsable de la survie de la race humaine.