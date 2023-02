Pokémon Trading Card Game Classic, un set premium pour le JCC Pokémon

Le jeu de cartes à collectionner Pokémon s'offre un design moderne pour une expérience de combat raffinée avec le Pokémon Trading Card Game Classic.

Fruit d’une collaboration entre The Pokémon Company, Creatures (société à l’origine des jeux de cartes à collectionner et des jouets Pokémon) et le cabinet de design nendo, le Pokémon Trading Card Game Classic sera disponible dans les magasins participants d’ici la fin de l’année. Toutes les cartes du JCC Pokémon présentes dans le set premium seront uniquement en anglais.

The Pokémon Company déclare :

Retournez à l’époque où Florizarre, Dracaufeu et Tortank étaient les stars du Set de Base du JCC Pokémon avec ces trois decks construits mettant en vedette les premiers partenaires Pokémon de Kanto complètement évolués. Ces decks comportent également des cartes nouvellement imprimées pour accompagner les cartes classiques. Certaines de ces cartes inédites, comme Ho-Oh-ex et Lugia-ex, vous permettront de créer de nouvelles stratégies. À l’exception des cartes Énergie de base, les cartes contenues dans ces decks ne sont pas autorisées en tournois. Mais comme aucune partie ne se ressemble, ces decks sont parfaits pour affronter vos amis et votre famille au JCC Pokémon lors de combats sans cesse renouvelés.

Le contenu du Pokémon Trading Card Game Classic

Un plateau de jeu pliable pour deux personnes, avec des zones de placement de cartes pour un Pokémon Actif, des Pokémon de Banc, un deck, une pile de défausse et des cartes Récompense

Une boîte à outils pour ranger les marqueurs de dégâts empilables, les marqueurs de brûlure et d’empoisonnement ainsi que les sphères en métal

Trois decks du JCC Pokémon mettant en vedette Florizarre, Dracaufeu et Tortank, ainsi que des cartes inédites pour accompagner les cartes classiques

Trois étuis à cartes représentant les symboles d’Énergie des decks du JCC Pokémon

Le Récap Le contenu du Pokémon Trading Card Game Classic