Pluribus : des échos de Breaking Bad sans véritable lien

Vince Gilligan joue sur la nostalgie des fans de la série Breaking Bad tout en proposant une intrigue totalement originale avec Pluribus.

Tl;dr Vince Gilligan revient avec Pluribus, une nouvelle série disponible le 7 novembre 2025 sur Apple TV, située à Albuquerque.

Malgré des visages familiers et des décors connus, aucun crossover officiel n’est prévu avec ses précédentes créations.

La série propose une intrigue originale mêlant science-fiction et thriller, où les spectateurs doivent oublier les repères passés pour profiter pleinement de l’histoire.

Un retour très attendu sur le petit écran

Après avoir marqué l’histoire de la télévision avec Breaking Bad puis Better Call Saul, Vince Gilligan revient sur le devant de la scène. Sa nouvelle création, intitulée Pluribus, débarque le 7 novembre 2025 sur Apple TV et suscite déjà un vif engouement. Ce projet, son premier depuis la fin de Better Call Saul en 2022, s’ancre à nouveau à Albuquerque, Nouveau-Mexique, un choix qui intrigue autant qu’il rassure les fidèles du showrunner.

Des liens apparents… mais aucune connexion officielle

La présence de Rhea Seahorn, inoubliable interprète de Kim Wexler dans Better Call Saul, parmi les têtes d’affiche renforce ce sentiment de continuité. Pourtant, interrogé par The Verge, le créateur a tenu à refroidir toute spéculation autour d’un possible crossover : « Ne retenez pas votre souffle. Vous allez devenir bleu ». Si l’univers visuel rappelle celui des précédentes productions, la réalité est plus pragmatique : selon Vince Gilligan, il s’agit surtout de profiter du savoir-faire d’une équipe technique qu’il connaît et apprécie depuis près de vingt ans.

Une intrigue inédite à la croisée de la science-fiction et du thriller

Cette fois, place à une toute autre atmosphère. Le récit suit Carol Sturka, autrice désabusée spécialisée dans les romans à l’eau de rose, confrontée soudain à une transformation radicale du monde. Un mystérieux virus d’origine extraterrestre plonge l’humanité — à l’exception notable de Carol — dans une sorte d’esprit collectif docile et euphorique. On est loin des arcanes criminelles du Nouveau-Mexique ; ici, Gilligan renoue avec ses racines de scénariste SF (notamment chez X-Files) pour explorer un univers où tout semble possible.

Le pari de la nouveauté

Certains fans persistent à espérer un clin d’œil ou un lien secret avec les œuvres phares du créateur. Néanmoins, tout indique que Pluribus s’affirme comme une série indépendante. À une époque où le concept de multivers est souvent utilisé jusqu’à l’écœurement pour flatter la nostalgie ou relancer des franchises fatiguées, Vince Gilligan fait le pari inverse : offrir un récit neuf qui ne doit rien aux anciens succès.

Pour apprécier pleinement cette nouveauté, mieux vaut donc oublier toute attente de croisements narratifs et se laisser porter par cette aventure inédite où les repères habituels sont volontairement bousculés.