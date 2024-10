PlayStation The Concert : l’art musical du jeu vidéo en live

Organisé par Sony, avec le soutien de RoadCo Entertainment et GEA Live, PlayStation The Concert est une tournée musicale mondiale qui mettra à l'honneur les bandes originales des jeux PlayStation. En 2025, les fans vivront une expérience musicale inoubliable avec orchestre et effets visuels époustouflants.

Tl;dr PlayStation The Concert va célébrer la musique du jeu vidéo.

Une expérience musicale à la pointe de la technologie.

Les bandes originales de God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima et Horizon seront jouées en live.

PlayStation The Concert commencera en avril 2025 et visitera de nombreuses villes européennes et internationales.

Un événement unique pour les fans de jeux vidéo

Sony innove avec PlayStation The Concert, une tournée musicale mondiale dédiée aux bandes originales de ses franchises les plus emblématiques. L’objectif est de célébrer l’impact des musiques de jeux, qui accompagnent souvent des moments intenses et mémorables pour les joueurs, les plongeant dans des atmosphères uniques.

Une fusion unique entre musique et technologie

L’innovation technologique est au cœur de PlayStation The Concert. En plus de la musique en direct, les spectateurs seront transportés par un déploiement visuel spectaculaire. La combinaison de sons immersifs et d’effets visuels synchronisés permet une immersion totale dans les mondes des jeux, redéfinissant le concert de musique de jeux vidéo. La scénographie promet de transformer chaque performance en une véritable plongée émotionnelle et artistique, où les joueurs pourront redécouvrir les univers qui ont marqué leur parcours vidéoludique.

Les plus grands compositeurs au rendez-vous

Les bandes-son de grands compositeurs comme Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) et Bear McCreary (God of War) seront à l’honneur lors du PlayStation The Concert. Ces artistes, ayant déjà marqué l’histoire du jeu vidéo par leurs compositions, verront leur musique interprétée dans une nouvelle dimension grâce à l’orchestre live. Cette initiative permet de souligner l’importance de la musique dans les jeux vidéo et d’élever ces œuvres au rang d’œuvres d’art à part entière, en les exposant à un public plus large dans un cadre prestigieux.

Un périple musical à travers le monde

La tournée musicale PlayStation The Concert débutera le 15 avril 2025 à Dublin et s’étendra à travers l’Europe avant de poursuivre dans d’autres régions du monde. Les premières dates annoncées couvrent plus de 30 villes, dont Dublin, Glasgow, Londres, Paris, Amsterdam, Francfort, Zurich, Bologne, Budapest, Vienne, Prague, Copenhague, Oslo, et bien d’autres. Plus de 200 concerts sont prévus, avec d’autres étapes internationales à venir.

Les billets seront disponibles en avant-première pour la communauté PlayStation dès le 16 octobre 2024, avec un code spécial (PLAYCONCERT24) pour réserver les meilleures places.