PlayStation State of Play : Destruction AllStars illustre son gameplay sur PS5

Sony dévoile un épisode spécial de l'émission PlayStation State of Play dédié à Destruction AllStars, l'exclusivité PS5 de Lucid Games en collaboration avec Sony XDev Europe et Wushu Studios.

Colin Berry, directeur créatif de Lucid Games (fondé par des anciens de Bizarre Creations), présente Destruction AllStars, une création originale aux faux airs de Twisted Metal croisé avec Fortnite où vedettes et bolides entrent en collision : “Vous devez monter dans un véhicule et provoquer autant de dégâts que possible. Mais tout ne repose pas sur la destruction… Vous pouvez choisir parmi 16 AllStars, qui ont tous une compétence spéciale et un bolide héroïque unique. Bouclez votre ceinture et luttez dans des arènes du monde entier. Pensé pour le multijoueur en ligne, les joueurs pourront aussi se la donner avec du solo (…) Vous aurez accès à trois types de bolides classiques. Le premier fonce VITE, pour aller d’un point A à un point B le plus rapidement possible. Il dérape et prend les virages mieux que tous les autres. La voiture plus petite et plus agile est la plus maniable et la plus réactive du jeu, conçue pour offrir un maximum de contrôle. Viennent enfin les véhicules lourds, tout en stabilité, capables de mieux encaisser les dégâts que les autres. Ces bolides classiques sont dégradables. Prenez et quittez les véhicules, subissez des dégâts, infligez-en, finissez en morceaux.”

Les microtransactions dans Destruction AllStars

Si les premiers modes de Destruction AllStar ont été dévoilé l’année dernière, tout comme les explications sur les compétences des personnages, Colin Berry rajoute : “Les AllStars sont toujours prêts à changer de vêtements. Débloquez des costumes flamboyants et des éléments cosmétiques avec deux types de monnaie, les pièces AllStar et les points de destruction. Gagnez des pièces All Star en obtenant de l’expérience en ligne ou achetez des points de destruction dans le PlayStation Store. Plus tard cette année, vous pourrez les gagner via des défis en ligne quotidiens ou hebdomadaires. Le contenu reste purement décoratif et ne confère aucun avantage compétitif. Chaque série de défis se concentre sur un AllStar et son rival. Elle fournit des éléments sur l’histoire du personnage et son action est trépidante. Dans chaque défi, vous affrontez des rivaux dans différents modes et des défis en solo uniques. Les défis culminent dans un duel final avec le rival. Montrez-leur qui est vraiment le meilleur !”

Destruction AllStars : sept minutes de gameplay pour l’exclusivité PS5

Disponible dès le 2 février prochain sur PS5, Destruction AllStars sera gratuit au format dématérialisé pour les abonnés du PlayStation Plus ou payant pour ceux qui préfèrent la version physique.